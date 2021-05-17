岳品瑜 廖蒙

原标题：多家支付机构被“退群” 九成涉预付卡

伴随着2021年5月第一批非银行支付机构牌照续展结果出炉，多家支付机构被取消中国支付清算协会会员资格引发了业内热议。事实上，近期以来，支付牌照缩减成大势，其中，涉及预付卡发行与受理的牌照类型占大头，业内人士指出，作为低含金量的支付牌照，在行业分化加剧的大背景下，这类牌照近年来并不“吃香”。

展业漏洞频出

5月16日，据北京商报记者统计，2021年以来，中国支付清算协会累计取消了河北一卡通电子支付服务有限公司（以下简称“河北一卡通”）、上海大千商务服务有限公司（以下简称“上海大千商务”）等10家第三方支付机构会员资格。

在中国支付清算协会取消会员资格的这一批机构中，有部分机构此前业务开展已经受到质疑。用户李华（化名）告诉北京商报记者，1月26日，其通过河北一卡通App进行了100元的公交卡充值操作，页面显示充值成功。接着其按照页面提示进行圈存操作后，页面显示“错误”。

李华称，他随后发现公交卡卡内余额未变，而刚充值的100元却不知所踪，App页面直接显示余额变为了0。

“期间我多次拨打App内提供的客服电话，但一直提示已关机，也没有找到其他的联系方式。”李华说道。

按照李华所述，其充值的100元至今依旧下落不明，也仍未联系上河北一卡通。央行官网信息显示，河北一卡通于2011年12月获得央行发布的支付牌照，业务类型为预付卡发行与受理，覆盖范围河北省。2016年12月，河北一卡通通过了第一次续展。

不过，北京商报记者注意到，2019年，多家媒体报道称河北一卡通联名卡无法使用、押金无法退还等情况，遭遇用户大量退卡。目前，公司官网也已经无法打开。

同时，自2017年以来，河北一卡通多次被罚。1月6日，央行石家庄中心支行发布的罚单信息显示，河北一卡通因四项违规行为被罚33万元，具体违规事项为未按规定报送或保管相关资料；未按规定办理相关变更事项；未按规定存放或使用客户备付金；其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为。

对于用户充值资金去向、当前业务开展情况、为何被取消会员资格等问题，北京商报记者向河北一卡通方面进行采访，但截至发稿未收到对方回复。

9家涉及预付卡

金融行业资深分析师王蓬博指出，开展预付卡发行与受理业务的支付机构如果出现问题，往往会因为涉及用户数量多而产生更大的社会影响，从而产生严重后果。在业务开展的过程中，如果出现了央行“续展11条”中强调的未实际开展业务、出现重大风险事件等情况，下一次支付牌照续展必然无法通过。

北京商报记者梳理发现，除了河北一卡通外，被中国支付清算协会取消会员资格的机构还包括上海大千商务、深圳市商连商用电子技术有限公司（以下简称“深圳商连商用”）等多家机构。

10家机构中，9家机构类型为预付卡发行与受理，仅有银视通信息科技有限公司业务类型为数字电视支付。

同时，山西金虎信息服务有限公司等3家机构已经主动申请注销了支付牌照。上海大千商务、深圳商连商用等2家机构此前也曾公告称将主动申请注销牌照，但目前尚未出现在央行关于牌照注销的信息公示栏中。

对于公司当前预付卡退款进度、被取消会员资格是否与此有关等问题，北京商报记者也向这两家机构进行了采访，但截至发稿同样未收到回复。

剩余5家机构因何退会，中国支付清算协会方面未披露具体原因。

支付牌照持续缩减

近期以来，关于支付牌照缩减的讨论持续不断。根据央行5月13日披露的27张支付牌照续展结果，银联商务系的3家机构因业务整合，向央行提交了中止续展审查申请。

在央行完成对广州银联等3家机构的牌照中止审查后，被注销的支付牌照将增至42张，支付行业剩余牌照数量为229张。

另据北京商报记者不完全统计，在过往已经披露注销的39张支付牌照中，共计有34张注销牌照业务类型涉及预付卡发行与受理，其中仅有少数牌照因业务整合而注销，剩余均为主动注销或不予续展。

对于数字电视支付、预付卡发行与受理这类低含金量牌照的前景，王蓬博表示，行业两级分化加剧，从行业大方向来看，这类牌照近年来不够“吃香”。但支付业务依旧属于特许经营的金融业务，在获得许可的情况下，必然有发展空间。

“例如部分行业涉及的卡券发放等商业营销活动，就必须通过持有预付卡牌照的支付机构开展，这也为相关机构提供了生存空间。尤其是近年来，头部平台在企业福利、发力电商平台等方面动作频频，也取得了不错的成绩。”王蓬博指出。

王蓬博强调，任何类型的支付类型都需要真实业务场景支撑。在做好业务合规的前提下，努力寻求新的业务方向才能更好地发挥牌照的价值。北京商报记者 岳品瑜 廖蒙

(责编：赵超、吕骞)