人民网记者 毕磊

5月17日，是第52个世界电信日，信息通信领域的各项创新科技再次成为社会共同关注的热点。“4G改变生活，5G改变社会”，中国通信事业的发展正在全面迈向5G成熟商用的新时代。特别是在疫情期间，“机器替代”“远程工作”大大增加，无论是人们的生产生活，还是产业中各个垂直领域，对5G等新技术的需求也更加强烈。

5G网络是支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型的关键基础设施。商用一年多以来，中国5G发展蹄疾步稳：基站建设领跑全球、用户数量和终端连接数破亿、落地应用领域广泛……我国在网络建设规模、终端上市品种数量、用户发展以及应用培育等方面取得良好成效，充分展现了“网络强国”“数字中国”的建设成果。

不仅如此，伴随着5G技术标准更加明晰、应用场景更加具象，联接带来的全新价值将推动社会和产业的发展，迎来一个更具想象空间和探索潜力的新阶段。更长远地看，5G的目标是提升生产力，为更美好的生活服务，并推动千行百业高质量发展。

我国5G建设开启加速度

在近日国新办举行的国务院政策例行吹风会上，工业和信息化部展示了中国网络建设的“成绩单”：“十三五”以来，中国建成了全球规模最大的信息通信网络。光纤宽带用户占比从2015年底的56%提升至94%，行政村通光纤和4G比例均超过99%。根据国际测速机构数据，中国移动网络速率在全球139个国家和地区中排名第4位。

在5G网络方面，工业和信息化部数据显示，中国已初步建成全球最大规模的5G移动网络。截至目前，我国已累计建成5G基站超81.9万个，占全球比例约为70%；5G手机终端用户连接数达2.8亿，占全球比例超过80%。

我国5G网络的迅猛发展得益于适度超前的建设战略。当前，为保持网络领先优势，有必要继续保持适度超前的5G网络建设节奏，扩大网络覆盖范围，提升网络供给能力。工业和信息化部信息通信发展司司长闻库表示，适度超前建设是公共基础设施的普遍特点，保持适度超前建设，符合通信行业发展的特点。

作为新一代移动通信技术，5G是为万物互联而设计的，将广泛应用到经济社会各个领域。其中在消费领域，5G如今已成为很多消费者购买智能手机时的必选项，在小米、OPPO、vivo等各大厂商的推动下，以及高通骁龙8系、7系、6系、4系等5G移动平台的支持下，5G手机已经覆盖了各个价位段，吸引了大量的消费者。根据三大运营商公布的最新财报，目前5G套餐用户数量已超过3.9亿。

中国移动政企事业部副总经理俞承志认为，5G的发展正经历“三个前所未有”：国家重视前所未有，工业和信息化部等部委纷纷出台支持5G发展的产业政策；社会期待前所未有，地方政府、龙头企业、产业集群等均对5G提出了应用需求；融合进程前所未有，5G与行业融合的速度远超出预期。

不仅如此，据记者了解，目前我国是5G技术标准的重要主导者之一，5G标准必要专利声明数量更是位列全球首位。

《中国移动经济发展报告2021》显示，中国继续维持全球5G技术领先市场之一的地位，中国正在大力推进的包括5G在内的新基建将为全球通信业注入新的活力。2020年至2025年，中国国内移动运营商将投资近2100亿美元来建设网络，其中90%投向5G。

中国工程院院士邬贺铨表示，2020年5G应用取得巨大进展，新基建战略加快了5G建设力度，新冠肺炎疫情催热了5G需求。5G商用展现了互联网发展新一轮黄金时期。

5G加速赋能千行百业发展

5G是新一轮科技和产业革命中的核心关键技术之一，它将与物联网、大数据、云计算、人工智能等技术融合，不仅有可能形成一系列新业态，成为经济增长的新动能，还有可能为经济社会各领域赋能，带来经济形态乃至社会形态的革命性变化。

根据中国信息通信研究院发布的《中国5G发展和经济社会影响白皮书（2020年）》，2020年5G直接带动经济总产出8109亿元，直接带动经济增加值1897亿元，间接带动总产出约2.1万亿元，间接带动经济增加值约7606亿元。

据中国信息通信研究院预测，到2025年，5G可拉动电信运营商网络投资约1.2万亿元，带来的信息消费规模累计将超过8.3万亿元，直接带动经济总产出累计约10.1万亿元。

“在今年全球的抗疫、防疫以及复工复产的过程中，5G+智慧医疗发挥了重要的作用。”中国工程院院士钟南山曾表示，5G技术推动了快速的远程筛查、诊断、治疗医学模式，“5G+远程会诊的系统，可充分利用优质专家资源，让专家对偏远地区的重症、危重症进行会诊，及时进行救治指导”。

中国电子信息产业发展研究院院长张立表示，作为新基建重要组成部分，5G涉及领域最多、涵盖范围最广、经济带动作用最强。5G是推进经济高质量发展的重要基石，5G产业链条长、投资和产出规模可观，是赋能垂直行业数字化转型的核心引擎，是数字基建发展的重要支撑。5G网络具有的大带宽、低时延、广连接等优异性能有效赋能人工智能、工业互联网和大数据等新兴产业。

作为未来的重要投资赛道，国内制造企业也纷纷将目光瞄准了5G+工业互联网，开始进行5G工厂实践。据不完全统计，目前在国内，包括联想集团、中国商飞、海尔集团、三一重工、华菱湘钢、天津港、南方电网等多家制造企业均进行了5G的应用探索，5G工厂的垂直应用场景已覆盖至航空、3C家电、机械制造、钢铁、港口等“大国重器”的领域。

联想集团董事长杨元庆指出，站在新一轮科技革命和中国转变发展方式的历史交汇点上，各行各业智能化转型的需求，从未像今天这样迫切。产业智能化变革不仅是“十四五”时期中国实体经济实现转型升级、构建双循环新发展格局的抓手，也是助力国家实现碳中和目标的有效技术手段。

“5G是千行百业的5G，将会加快行业智能化转型，驱动新一轮的增长。”中国移动集团副总经理赵大春指出，5G将成为数字经济的重要引擎，2035年5G有望促进全球各行业产出增长超过13.2万亿美元，为千行百业带来新机遇，驱动各行业产出高速增长。

持续推动5G应用规模化发展

当前我国5G发展进入融合创新的关键阶段，基础电信、设备制造、垂直行业等多主体协同推进态势正在加速形成。新的一年，伴随着新基建持续升温、工业互联网快速成长和相关政策不断落地，我国5G网络建设及应用将有序推进，为数字经济发展注入新动能，推动构建高质量发展新格局。

近日，工业和信息化部网站上公布了《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》（以下简称《行动计划》）并正式征求意见，这是在工业和信息化部发布《关于推动5G加快发展的通知》一年后，再次对我国5G应用发展事项进行细化。

《行动计划》从5G应用关键环节、赋能5G应用重点领域、提升5G应用支撑能力三大方面、8个行动计划、4项工程，覆盖15类5G+重点应用大力推动5G全面协同发展，深入推进5G赋能千行百业。

具体来看，《行动计划》指出，目标到2023年，我国5G应用发展水平显著提升，综合实力持续增强；5G个人用户普及率超过40%，用户数超过5.6亿；5G网络接入流量占比超50%，5G网络使用效率明显提高；5G物联网终端用户数年均增长率超200%；个人消费领域，打造一批“5G+”新型消费的新业务、新模式、新业态，用户“获得感”显着提升。

工业和信息化部副部长刘烈宏在5G应用座谈会上指出，5G作为新一轮科技革命和产业变革的代表性、引领性技术，正在与各行各业深度融合，为经济发展注入新动能、带来新机遇。5G商用以来，在运营企业、产业界及全社会的共同努力下，技术产业、网络建设、融合应用等方面取得了积极成效。他强调，当前5G应用仍处于发展成长期，要加大投入力度，持续推动5G应用规模化发展。

中国信息通信研究院专家韦柳融分析指出，5G释放增长潜力的同仍面临诸多挑战：一是5G网络尚未实现全国广覆盖；二是5G支撑行业应用的技术成熟度还有待提升；三是应用配套支撑产业仍处于培育初期；四是跨行业产业生态尚未建立。

韦柳融预计，未来2～3年，我国5G网络建设仍将呈持续推进趋势，逐步实现广域覆盖，具有5G特性的消费级创新应用可能在2022-2023年规模增长，行业应用仍将处于导入期并分批次逐步落地商用，行业应用技术支撑能力显著提升，更多新产品将迎来发展机遇。产业转型之风已起，需产业界同仁齐心努力。

中国社会科学院工业经济研究所研究员贺俊指出，过去2G、3G网络占用了大量珍贵的低频频谱资源，但随着网络不断升级，用户逐渐向4G和5G迁移，频谱使用效率降低，“推进2G、3G频率重耕，释放出更多频谱资源用于4G、5G网络建设，有助于运营商提高网络质量、降低建设成本，进而也可为用户带来质量更高、价格实惠的网络服务。”

(责编：王仁宏、吕骞)