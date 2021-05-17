人民网北京5月16日电 （记者毕磊）今天上午，由工业和信息化部工业文化发展中心主办的首届“五粮液杯”全国工业原创公益歌曲大赛在京正式启动。歌唱家刘秉义担任艺术顾问，孟卫东等担任艺术指导，向社会征集围绕工业和信息化领域题材的歌曲。

首届“五粮液杯”全国工业原创公益歌曲大赛在京正式启动。受访者供图

据介绍，本次大赛围绕工业和信息化领域题材，大赛应征各艺术院团、各专业艺术院校创作部门，企业工会部门、社会活动乐队组织，以及独具工业文化特色的专业、领域一线生产者和建设者的原创歌曲作品，旨在以曼妙旋律讲述工业故事，唱响工业之声，鼓起一股中国工业文化自信之风，将工业人奋发拼搏、中国造迅速崛起的强大力量传至世界。

“如今，中国特色工业文化深入人心，制造强国战略层层推动中国经济发展质量变革、效率变革、动力变革，丰富中国工业文化内涵，引领中国工业迈向全球领先水平。”工业和信息化部工业文化发展中心主任罗民表示，本次大赛鼓励开辟新视角选题选材，倡导体裁风格多样化，强调思想性、艺术性、流行性相结合，鼓励特色风格创作。

据了解，比赛将在5月31日前开通作品上传通道，工业和信息化部工业文化发展中心官网会公布具体报送要求。大赛设置歌词作品组、美声歌曲作品组、民族歌曲作品组、流行歌曲作品组和新音乐歌曲作品组，评选出优秀作品，还将通过网络投票综合评选出十佳作词奖、十佳作曲奖、十佳演唱奖、十佳人气奖。全部奖项产生后，大赛将举办作品颁奖礼和演唱会等活动。

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