人民网北京5月16日电 （黄盛）据中国证券业协会消息，截至2021年4月底，北京、湖北、浙江、安徽等地，通过牵头证券公司与多所高校联合开展投资者教育，落实“一会、一局、一司、一校”投教合作机制（以下简称“四合一”机制），推动投资者教育纳入国民教育体系。

今年年初，为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《证监会 教育部关于加强证券期货知识普及教育的合作备忘录》（证监发〔2019〕29号）等文件要求，中国证券业协会联合证监局推出 “四合一”机制，引导行业深入高校推动投资者教育。

据悉，“四合一”机制统筹自律组织行业引领、证监局属地监管、证券公司一线实践、高校基础和理论教学等各方优势，形成了校园投教长效合作，并根据高校实际需求和证券公司客观条件，统筹安排投教资源，提供行业、监管支持指导，提供最适合的金融知识教学服务，帮助高校提高教学质量、加强学科建设；帮助金融诈骗、校园贷多发地区院校在校生不断提高防非反诈知识，推动辖区校园投教工作开展。

业内人士认为，“四合一”机制将证券期货知识普及嵌入高校已有的实践活动、选修课或必修课，解决了投资者教育纳入国民教育体系“新开课程难”的问题，并促进校企合作、助力行业人才培养。

目前，在多地证监局和中国证券业协会的共同努力下，长江证券、国信证券、银河证券、安信证券、申万宏源（西部）证券等单位，分别与湖北经济学院、北京物资学院、浙江金融职业学院、北京工商大学、新疆石河子大学、安徽师范大学等多所高校签署《合作备忘录》，在开设证券期货知识普及课程、举办校园证券知识竞赛、提供学生实习实训岗位、课题研究等方面开展合作。此外，在北京证监局支持下，中国证券业协会联合国信证券共同参与中国政法大学学科建设，开设金融硕士必修课《金融市场与金融机构》，与中国政法大学形成了事实上的“四合一”机制合作伙伴关系。

据介绍，中国证券业协会将继续扩大合作机制覆盖范围，丰富合作内容，持续推动投资者教育纳入国民教育体系工作取得更多实效。

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