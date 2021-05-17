赵超

5月17日，是第52个世界电信和信息社会日。在新冠肺炎疫情仍在全球肆虐的背景下，今年的主题——“在充满挑战的时代加速数字化转型”为各国化危为机指明了方向。

这一看似逆势而动、迎难而上的选择，正是中国在过去极不平凡的一年里的生动总结。新型基础设施建设的全面展开、中小企业牵手大平台积极上云、用数、赋智，中国经济实现V型复苏，交出一份亮眼“成绩单”。在2021年全国两会上，“数字化”与“数字经济”成为热词，数字化转型“众盼所归”，各地推进数字化转型的战略目标逐渐清晰。

“十四五”规划纲要中，数字化建设任务，相比以往的五年规划，战略位势和建设内容都有了前所未有的提高。“加快数字化发展 建设数字中国”单独成篇列出，并首次提出数字经济核心产业增加值占GDP比重这一新经济指标，明确要求我国数字经济核心产业增加值占GDP的比重要由2020年的7.8%提升至10%，足见数字经济分量之重，意义之大。

当前，各地正围绕“十四五”规划纲要列出的七大数字经济重点产业、十大数字化应用场景，加快产业数字化转型，营造良好的数字生态，不断拓展数字经济发展空间，为实现经济高质量发展注入新的活力。

疫情之下，数字化转型迎来“机遇期”

新冠肺炎疫情的暴发给世界经济发展带来巨大冲击，并由此产生一系列深远的经济社会影响。面对突如其来的疫情，以5G、AI、云计算等为代表新兴数字信息技术，有效助力统筹抗疫，并推动数字经济迅速发展。

无接触配送、无人超市等新业态、新模式蓬勃兴起，为中国经济率先走出疫情影响增添助力；

在线办公、直播教学、远程会诊等蔚然成风，成为数字化应用的重要工具；

许多网络平台提供捐助、提供免费服务、对商户提供优惠政策支付，提供产销对接，缓解了农产品滞销，同时解决了城市基本生活需要；

借助5G网络，亿万网民如同身临现场，亲眼见证了火神山医院、雷神山医院、方舱医院的拔地而起。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林认为，新冠肺炎疫情倒逼数字化转型。中小企业应当以本次疫情为改革契机，并结合企业自身及相关产业特点， 提升企业的管理信息化水平，借助数字化管理手段和工业互联网平台等改善经营管理模式，实现基于数字化驱动带来的降本增效、增收节支等好处，形成新的商业模式，增强企业竞争力。

政策助力 数字化转型换挡提速

“十三五”期间，中国数字经济年均增速超过16.6%。数字经济持续快速增长，质量效益明显提升。2020年年底数字经济核心产业增加值占GDP比重达到7.8%，发展活力不断增强。

工信部表示，我国数字经济产业基础不断完善，建成了全球规模最大的光纤网络和4G网络，5G手机终端用户连接数达2.8亿，占全球比例超过80%；5G标准必要专利声明数量占比超过38%，位列全球首位。软件和信息服务业、电子信息制造业、通信服务业等快速发展。以软件为例，去年软件业务收入达8.16万亿元，同比增长13.3%。

“虽有智慧，不如乘势。”在中国数字经济快速发展的背后，离不开国家层面的产业布局及政策引导。

2020年5月13日，国家发展改革委联合145家单位，通过线上方式共同启动“数字化转型伙伴行动（2020）”，支持中小微企业降低数字化转型成本、缩短转型周期、提高转型成功率。

“十四五”规划勾勒了未来五年数字经济的发展目标，在此基础上，沿着“十四五”规划纲要擘画的数字经济发展蓝图，各地方各部门正在抢抓建设数字经济新赛道，壮大经济发展新引擎，打造数字经济新优势，一系列重磅支持政策正在加紧制定。

国家发改委表示，将做好“十四五”数字经济专项规划的编制，加强关键数字技术的创新应用，加快推进数字产业化和产业数字化，完善数字治理体系，提升数字服务水平。此外，相关部门正研究出台新时期推动“互联网+”政策文件，强化对数字经济与实体经济融合重点方向的政策引导，进一步调动社会积极性。

新型基础设施是夯实数字经济发展的基础。国家互联网信息办公室表示，正在抓紧制定《“十四五”国家信息化规划》，包括将加快信息基础设施的优化升级，加快5G网络规模化部署，前瞻性地布局6G网络技术储备，全面推动IPv6（互联网协议第6版）应用的规模部署。

工信部此前也明确，将围绕“十四五”规划纲要里列出的七大数字经济重点产业、十大数字化应用场景，重点发力，以应用为牵引，推动大数据、人工智能、区块链等产业发展，着力培育开源生态，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

地方也积极推进数字经济建设，数字化转型步伐不断加快。

湖南提出，到2025年，数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重达到11%，建设全国数字经济创新引领区、产业聚集区和应用先导区。

浙江提出到2025年，数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重达15%，打造全球数字变革高地。

四川开工建设5G基站、大数据中心等新型基础设施项目达到34个。

在河北雄安新区，首个基于5G应用的生态环保智慧监测项目落地，依托联通高速率、低时延的5G网络实现5G+VR无人机、5G+多功能无人船搭载北斗导航等创新技术，监控白洋淀的水质。

据不完全统计，目前全国已经有超过20个省市对发展数字经济、加快数字化转型提出目标规划；全国具有一定影响力的工业互联网平台超过80个；各种类型的工业App数量超过35万个，有力支撑了产业提质降本增效。在信息消费方面，积极培育、推广基于数据驱动的新模式、新业态，特别在疫情防控期间，在线教育、远程办公、网络购物等都发挥了非常重要的作用。

中国信通院的数据显示，2020年我国工业互联网产业经济增加值规模达到3.1万亿元，融合带来的经济影响规模约为2.5万亿元，对GDP增长的贡献度超过11%。预计“十四五”，我国数字经济年均增速将保持在15%左右。

数字化转型，让高质量发展更具活力

数字经济这场基于技术的革命，毫无疑问将会整体驱动社会生产方式、生活方式和治理方式变革。

进入21世纪以来，移动通信技术不断发展，数字化已成各行各业发展的目标。各国政府和行业组织都在积极推动行业及社会数字化转型。特别是随着5G的发展，行业数字化更是被提升到新的高度。

5G自问世以来，就在赋能行业数字化方面被委以重任。作为面向未来创新的统一连接平台，5G能够满足多样化的场景需求，如在线教育、联网医疗、智慧交通、智慧工厂、海量物联网等，将为众多行业带来积极变革。特别是结合了AI技术的5G，使万物互联成为现实，信息就像电一样，往来穿梭于云和端之间，成为一种巨大的新能量，由此催生出许多崭新的行业和服务。

“4G改变生活，5G改变社会”，高通公司中国区董事长孟樸认为，5G作为基础技术，其应用将无处不在，为更美好的生活服务，并推动千行百业发展。

中国在5G建设和发展方面走在世界的前列，不仅建有全球最大的5G网络，发展了最多的5G用户，更是在5G赋能千行百业方面积极探索，5G行业应用也不断涌现。下一步，如何让5G在千行百业真正落地，让5G应用真正产生效应，就成为当下5G发展的关键。

“十四五”规划纲要提出，布局全新的数字经济产业生态，构建基于5G的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。

为此，工信部日前发布了《5G应用“扬帆”行动计划（2021—2023年）》征求意见稿，提出到2023年要实现重点领域5G应用深度和广度双突破，5G网络使用效率明显提高，5G物联网终端用户数年均增长率超200%。

征程万里风正劲，重任千钧再出发。

高质量发展是“十四五”乃至更长时期我国经济社会发展的主题，关系到我国社会主义现代化建设全局。无论是信息化还是数字化，信息通信业都是推动经济社会转型的关键支撑。

《“扬帆”行动计划》的发布吹响了5G赋能千行百业和助推行业数字化转型的号角。在各行各业都大力推进5G应用创新的基础上，5G的发展将进一步换挡提速。

中国信息通信研究院院长余晓晖认为，当前全球新一轮科技革命和产业变革深入发展，5G、人工智能等新一代信息技术不断突破并加速向制造业融合渗透，推动制造业生产方式、组织形态、商业模式等变革与重塑，持续向数字化方向跃迁升级。

他指出，站在新的历史方位，我们要充分把握新一代信息技术与制造业融合的发展机遇，探索符合我国国情的数字化转型路径，持续培育经济发展新动能，全力支撑制造强国和网络强国建设，让高质量发展更具活力，积蓄起竞争新优势。

(责编：赵超、吕骞)