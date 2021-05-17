人民网北京5月17日电 （黄盛）证监会16日发布消息称，针对近期媒体报道，有相关方涉嫌合谋实施不法行为等问题，根据交易所核查情况，证监会决定对相关账户涉嫌操纵利通电子、中源家居等股票价格立案调查。

证监会信息显示，将对恶性操纵市场等违法违规行为持续保持“零容忍”态度，重拳打击肆意妄为、逃避监管的各类操纵市场行为，对于上市公司及实控人、私募基金、公募基金等相关机构和个人从事或参与的，证监会将会同公安机关依法彻查严处，绝不姑息。

值得注意的是，这是继5月14日证监会对媒体报道某微博大V爆料某上市公司与盘方合谋进行市值管理、“坐庄赖账”等情况进行回应回应后，再次针对该事件发声。两次发声中，证监会均表示，对以市值管理之名实施操纵市场、内幕交易等行为，始终秉持‘零容忍’态度，依法予以严肃查处，涉嫌犯罪的，及时移送公安机关。

对此，券商分析师王强（化名）在接受人民网采访时表示，以“零容忍”的态度打击操纵市场、内幕交易等行为，意在维护资本市场交易秩序、提升投资者信心、塑造市场良好生态。“对操纵市场、内幕交易等行为监管的难度在于其隐蔽性强，但我国对这些行为的管控已在全球范围内较为严格。”王强说举例说，中国证券登记结算有限责任公司可以根据证券交易的全部数据进行交易的监管。

据了解，近年来，证监会全面贯彻“零容忍”要求 ，从严打击资本市场违法违规行为，净化资本市场生态，依法从严规范市场主体运作，进一步提升上市公司质量，强化日常监管，推进监管规范化标准化建设。不仅加速推动《证券法》的新修订，强化财务造假等严重违法违规行为的法律责任；也集中力量查办康得新、康美药业等一批重大财务造假案件，严厉打击违规占用、违规担保、内幕交易、操纵股价等违法犯罪行为，压实上市公司与控股股东、实控人、保荐机构责任，进一步完善救济赔偿机制。

数据显示，2020全年，证监会共办理案件740起，其中新启动调查353件（含立案调查282件），办理重大案件84件，同比增长34%；全年向公安机关移送及通报案件线索116件，同比增长一倍。

中央财经大学金融创新与风险管理研究中心主任顾炜宇在接受人民网采访时表示，只有把好资本市场的关口，让资本市场上企业主体的价值创造能力通过良好的市场秩序、完善的市场机制反映到交易价格高低上，让公共投资者在理性价值投资中获得合理回报，提升他们对资本市场的信心，才能更好地发挥出资本市场的流通功能。

“既要进一步提升上市公司质量，促使其业务行为正规、正当竞争，也要增强信息披露的及时性和透明性，为投资者决策提供详尽的信息。” 顾炜宇说。

王强也认为，上市公司应加强重大合作信息披露和异常涨跌幅披露、异常交易披露，及时向投资者反馈自身的市场动态，让投资者自主理性地选择交易。

也有业内人士表示，稳定是资本市场改革发展的重要前提。要实现资本市场平稳健康发展，就得持续做好重点领域风险防范处置。对于上市公司内幕交易及财务造假风险、股票质押风险、债券违约风险、私募基金风险等重点领域，应加强监管协同，积极探索标本兼治的有效办法。

（应采访者要求，文中王强为化名）

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