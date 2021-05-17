人民网记者 车柯蒙

编者按：为推进落细落实减税降费政策，持续优化小微企业税费服务，近日，国家税务总局与全国工商联联合印发通知，共同开展2021年助力小微企业发展“春雨润苗”专项行动，切实为纳税人缴费人办实事。税收政策如何精准、持续滴灌，助力小微企业高质量发展？人民网经济民生采访部推出“税收红利助力小微企业高质量发展”系列观察。

近日，小微企业高质量发展再迎政策“利好”。国家税务总局与全国工商联联合印发通知，共同开展2021年助力小微企业发展“春雨润苗”专项行动，推出“惠苗政策进万家”“助苗服务优体验”“护苗成长促发展”等3大类主题活动12项行动措施，切实为纳税人缴费人办实事。

记者了解到，“春雨润苗”行动以推进减税降费、落实和优化对小微企业和个体工商户的减税降费政策为抓手，通过部门间紧密协作发挥合力，为小微企业“送政策、优体验、助成长”，帮助市场主体恢复元气、增强活力。

江西财经大学党委常委、副校长李春根表示，小微企业的发展离不开各种优惠政策扶持。“春雨润苗”专项行动发挥了部门之间的合力，将各项税费支持政策和创新服务举措及时惠及到小微企业，为小微企业高质量发展添活力。

河南大学经济学院财政系主任徐全红教授指出，“春雨润苗”专项行动，是一次基于顶层设计的联合行动，有利于实现两部门信息共享条件下的精准施策，让各项税费优惠政策和创新服务举措准确定位到每一个小微企业，对于提高财税政策的效率、确保小微企业健康成长有着重大意义。

小微企业为“苗”，税收红利“滴灌”。记者梳理发现，一直以来，税收红利都为小微企业发展提供有力支持。

“十三五”期间，我国将增值税小规模纳税人起征点由月销售额3万元提升至10万元，小型微利企业减半征收所得税的年应纳税所得额上限从30万元分步提高到100万元、300万元，并进一步加大优惠力度。2020年又实施了小型微利企业和个体工商户延缓缴纳2020年所得税、阶段性减免小规模纳税人增值税等定向帮扶措施，助力小微企业应对疫情影响。

在西南财经大学教授、西财智库首席研究员汤继强看来,我国减税降费的税收政策之所以能科学、持续地为小微企业高质量发展提供支持，其原因在于两点。首先，从科学性上来看，我国税收优惠政策突出“点线面结合”，在确保所有行业税负只减不增的同时，还强调重点行业重点帮扶，以“点对点”的方式着力帮助小微企业解决问题、助力发展；另外，在持续性上来看，我国税收优惠政策突出“中长期兼顾”，减在当下、利在长远的减税降费举措，契合了供给侧结构性改革的目标和要求，用税费收入的“减法”，换来了企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”，发挥了减轻税费负担、促进转型发展、改善民生福利、优化税制结构和稳定收入预期等积极效应。

在金融、财税等政策的帮扶下，“十三五”期间，我国新办小微企业占比超九成，数量近5200万户。

何为小微企业？小微企业为何尤其需要政策扶持？

目前所说的“小微企业”是和“大中企业”相对来讲的。工信部、国家统计局、发展改革委和财政部于2011年6月发布的《中小企业划型标准》，根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，将16个行业的中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，小微企业可以理解为其中的小型企业和微型企业。

小微企业是中国经济庞大躯体内的“毛细血管”，发挥着吸纳就业、增加经济活力、满足居民消费需求的重要作用。以政策赋能小微企业，为小微企业高质量发展添动能是助力我国经济行稳致远的关键之举。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时表示，小微企业和个体工商户是我国市场主体的重要组成部分，也是吸纳就业的主力，特别是新冠肺炎疫情以来其由于抗风险能力较差受到了较大冲击，本次专项行动将有效助力小微企业和个体工商户的恢复与发展，从而为促进我国就业、发展我国经济、实现双循环发展新格局注入重要推动力。

(责编：王仁宏、吕骞)