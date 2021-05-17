本报评论员

风起南海，潮涌珠江。从广东到香港、澳门，从重大工程施工现场到工厂车间、科研实验室，今日的粤港澳大湾区，处处可见奋斗者身影，处处涌动着生机活力。

推进粤港澳大湾区建设，是党中央作出的重大决策，是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略。近年来，一项项重大基础设施陆续建成，设施“硬联通”和机制“软联通”不断加强，资本、技术、人才、信息等关键要素加速流动，市场一体化水平持续提升，宜居宜业的优质生活圈逐步形成……在以习近平同志为核心的党中央关心指引下，粤港澳大湾区建设热潮澎湃，取得了重大进展和显著成效。实践表明，推进粤港澳大湾区建设，有利于贯彻落实新发展理念，为我国经济创新力和竞争力不断增强提供支撑；有利于进一步深化改革、扩大开放，建立与国际接轨的开放型经济新体制，建设高水平参与国际经济合作新平台。

粤港澳大湾区建设的一个重要战略考量，是推进“一国两制”事业发展，保持香港、澳门长期繁荣稳定。对香港、澳门来说，“一国两制”是最大的优势，国家改革开放是最大的舞台，共建“一带一路”、粤港澳大湾区建设等国家战略实施是新的重大机遇。从推动三地经济运行的规则衔接机制对接、加快粤港澳大湾区城际铁路建设、促进人员货物等各类要素高效便捷流动，到深化前海深港现代服务业合作区改革开放、规划建设好河套深港科技创新合作区、加快横琴粤澳深度合作区建设，从以大湾区综合性国家科学中心先行启动区建设为抓手、加强与港澳创新资源协同配合，到充分运用粤港澳重大合作平台吸引更多港澳青少年来内地学习、就业、生活……一系列重大举措正有序推进，助力港澳探索发展新路向、开拓发展新空间、增添发展新动力。全面准确贯彻“一国两制”方针，充分发挥粤港澳综合优势，深化内地与港澳合作，进一步提升粤港澳大湾区在国家经济发展和对外开放中的支撑引领作用，支持香港、澳门融入国家发展大局，必将不断增进香港、澳门同胞福祉，保持香港、澳门长期繁荣稳定，让港澳同胞同祖国人民共担民族复兴的历史责任、共享祖国繁荣富强的伟大荣光。

从今年开始，我国进入“十四五”时期，这是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。粤港澳大湾区作为我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，在国家发展大局中具有重要战略地位，在新征程上迎来了新机遇，大有可为，也大有作为。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出“积极稳妥推进粤港澳大湾区建设”的明确要求，强调要以京津冀、长三角、粤港澳大湾区为重点，提升创新策源能力和全球资源配置能力，加快打造引领高质量发展的第一梯队。粤港澳三地立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动高质量发展，实现优势互补、协同发展，必将推动粤港澳大湾区建设取得新的更大进展，打造出世界级创新平台和增长极。

习近平总书记深刻指出：“大湾区是在一个国家、两种制度、三个关税区、三种货币的条件下建设的，国际上没有先例。要大胆闯、大胆试，开出一条新路来。”面向未来，粤港澳三地大胆创新、真抓实干、奋发进取，定能携手打造国际一流湾区和世界级城市群，在全面建设社会主义现代化国家新征程中铸就新的时代辉煌。

《 人民日报 》（ 2021年05月17日 02 版）

(责编：赵超、吕骞)