人民网北京5月17日电 （申佳平）今日，国家统计局公布2021年4月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。对此，国家统计局城市司首席统计师绳国庆表示，2021年4月份，统计监测的70个大中城市新建商品住宅销售价格涨幅总体有所扩大，二手住宅涨幅有升有落。

70城新房环比涨幅略有扩大 二手房环比涨幅变动不大

绳国庆表示，据测算，4月份，4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.6%、0.3%、1.1%和0.5%。二手住宅销售价格环比上涨0.8%，涨幅比上月回落0.2个百分点。其中，北京、上海和广州分别上涨1.2%、0.9%和1.2%，深圳持平。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.6%和0.5%，涨幅比上月均扩大0.1个百分点。35个三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；二手住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅与上月相同。

70城新房同比涨幅延续扩大态势 二手房同比涨幅有升有落

绳国庆指出，据测算，4月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨5.8%，涨幅比上月扩大0.6个百分点；二手住宅销售价格同比上涨11.3%，涨幅比上月回落0.1个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.9%和3.4%，涨幅比上月均扩大0.1个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格同比上涨3.9%，涨幅与上月相同；二手住宅销售价格同比上涨2.5%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。

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