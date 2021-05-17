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2021腾讯游戏年度发布会举行 探索超级数字场景无限可能

2021年05月17日10:27 | 来源：人民网
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5月16日，2021腾讯游戏年度发布会举行。据了解，发布会以“超级数字场景”战略理念为核心，传递对游戏认知、产业边界的建设性思考，并通过60余款游戏产品与内容集中发布，展现了腾讯游戏为玩家带来的丰富体验与多元价值。

当下，游戏正在以越来越多样的形态，与人们的生活产生更紧密的交集。而腾讯游戏一直希望以更开放的认知，来驱动游戏产业实现跨时代的发展。在年初的腾讯游戏年度对谈中，腾讯公司高级副总裁马晓轶曾提到，游戏是被技术所驱动的人类表达方式的体现，并不断拓展自身的可能性。

“游戏并不是孤立的存在，它一直存在于人类活动中，并伴随科技和文明的进步不断进化。”马晓轶在开场演讲中表示，随着科技的高速发展，游戏正在成为一种“超级数字场景”，除了令人愉悦的体验，也为我们的生活创造着更加丰富的价值与可能。

腾讯公司高级副总裁马晓轶。受访者供图

在马晓轶看来，持续的技术革命和思维革新，一定会让游戏这个“超级数字场景”，更好地连接虚拟与现实、过去与当下、时间与空间，成为人与人、人与社会更美好的连接方式。在这个进程中，腾讯游戏将以技术、人才和责任为底盘，通过不同品类的产品去实现价值探索，并与所有游戏玩家、从业者一起，构建一个和谐发展的游戏生态，探索产业契合未来的可能路径。

本次发布会划分为“社会服务”“高能热血”“休闲减压”“次元穿梭”“文创新生”“技术探索”六个篇章，并结合XR技术手段打造了不同的数字化场景，希望向玩家们更生动地呈现游戏作为“超级数字场景”的多元价值与丰富体验。除此之外，发布会还尝试以经典BGM组曲演绎、高燃乐队表演、舞蹈串烧等玩家喜爱的节目形式，传递游戏的情感内核，更全面展现游戏内容的多元化形态。

(责编：董童、李源)

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