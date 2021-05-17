人民网北京5月17日电 （申佳平）今日，国务院新闻办公室召开发布会介绍2021年4月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖指出， 4月份，各地区各部门扎实推进统筹疫情防控和经济社会发展，生产需求持续增长，就业物价总体稳定，新兴动能培育壮大，国民经济延续稳定恢复发展态势。

工业生产稳中有升

付凌晖表示，4月份，全国规模以上工业增加值同比增长9.8%；两年平均增长6.8%，比3月份加快0.6个百分点；环比增长0.52%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长3.2%，两年平均增长1.7%；制造业同比增长10.3%，两年平均增长7.6%；电力、热力、燃气及水生产和供应业同比增长10.3%，两年平均增长5.1%。装备制造业和高技术制造业增加值同比分别增长13.1%、12.7%，两年平均分别增长11.2%、11.6%。分产品产量看，新能源汽车、工业机器人、集成电路、微型计算机设备同比分别增长175.9%、43.0%、29.4%、13.5%，两年平均增速均超过19%。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长8.6%；股份制企业同比增长10.4%，外商及港澳台商投资企业同比增长8.4%；私营企业同比增长11.2%。1-4月份，全国规模以上工业增加值同比增长20.3%，两年平均增长7.0%。4月份，中国制造业采购经理指数为51.1%，连续14个月高于临界点；企业生产经营活动预期指数为58.3%。

1-3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额18254亿元，同比增长1.37倍，两年平均增长22.6%；规模以上工业企业营业收入利润率为6.64%，比2020年1-3月份提高2.76个百分点。

服务业保持增长

付凌晖指出，4月份，全国服务业生产指数同比增长18.2%，两年平均增长6.2%。从主要行业看，8个分行业生产指数同比均保持增长。1-4月份，服务业生产指数同比增长26.4%，两年平均增长6.7%。1-3月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长37.1%，两年平均增长10.2%。其中信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业营业收入同比分别增长31.7%、43.5%，两年平均分别增长17.0%、11.7%。4月份，服务业商务活动指数为54.4%，连续14个月高于临界点。从行业情况看，铁路运输、航空运输、住宿等行业商务活动指数高于65.0%；同时，部分受疫情影响较大的行业恢复明显加快，住宿、餐饮、生态保护及环境治理、文化体育娱乐等行业商务活动指数高于上月1.8-5.7个百分点。从市场预期看，服务业业务活动预期指数为62.7%，连续3个月位于60.0%以上高位景气区间。

市场销售延续恢复态势

数据显示，4月份，社会消费品零售总额33153亿元，同比增长17.7%，两年平均增长4.3%；环比增长0.32%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额28888亿元，同比增长17.6%，两年平均增长4.3%；乡村消费品零售额4265亿元，同比增长17.8%，两年平均增长4.3%。按消费类型分，商品零售29776亿元，同比增长15.1%，两年平均增长4.8%；餐饮收入3377亿元，同比增长46.4%，两年平均增长0.4%。从商品类别看，4月份限额以上单位商品零售额中，13个商品类别同比增速超过10%。从两年平均增速看，除家电类商品外，其余商品类别商品零售额均为正增长。其中体育娱乐用品类、金银珠宝类、通讯器材类等10类商品零售额两年平均增速均超过10%。网上零售持续增加。1-4月份，全国网上零售额37638亿元，同比增长27.6%，两年平均增长13.9%。其中，实物商品网上零售额30774亿元，同比增长23.1%，两年平均增长15.6%；占社会消费品零售总额的比重为22.2%。

固定资产投资持续恢复

数据显示，1-4月份，全国固定资产投资（不含农户）143804亿元，同比增长19.9%，两年平均增长3.9%；4月份环比增长1.49%。分领域看，1-4月份基础设施投资同比增长18.4%,两年平均增长2.4%；制造业投资同比增长23.8%，两年平均下降0.4%；房地产开发投资同比增长21.6%，两年平均增长8.4%。全国商品房销售面积50305万平方米，同比增长48.1%，两年平均增长9.3%；商品房销售额53609亿元，同比增长68.2%，两年平均增长17.0%。分产业看，第一产业投资同比增长35.5%，两年平均增长15.2%；第二产业投资同比增长21.7%，两年平均增长0.8%；第三产业投资同比增长18.7%，两年平均增长5.0%。民间投资同比增长21.0%，两年平均增长2.9%。高技术产业投资同比增长28.8%，两年平均增长11.8%；其中高技术制造业和高技术服务业投资同比分别增长34.2%、18.1%，两年平均分别增长13.7%、7.8%。高技术制造业中，医疗仪器设备及仪器仪表制造业、医药制造业投资同比分别增长40.3%、33.1%，两年平均分别增长13.4%、13.8%；高技术服务业中，检验检测服务业、电子商务服务业投资同比分别增长46.1%、39.1%，两年平均分别增长17.6%、32.2%。社会领域投资同比增长26.3%，两年平均增长10.6%；其中卫生、教育投资同比分别增长46.5%、22.1%，两年平均分别增长23.9%、12.1%。

货物进出口增势良好

在货物进出口方面，付凌晖介绍，4月份，货物进出口总额31492亿元，同比增长26.6%。其中，出口17128亿元，同比增长22.2%；进口14363亿元，同比增长32.2%。进出口相抵，贸易顺差2765亿元。1-4月份，货物进出口总额116237亿元，同比增长28.5%。其中，出口63255亿元，同比增长33.8%；进口52982亿元，同比增长22.7%。贸易结构继续改善。1-4月份，机电产品出口同比增长36.3%，占出口总额的59.9%。一般贸易进出口占进出口总额的比重为61.6%，比上年同期提高1.8个百分点。民营企业进出口占进出口总额的比重为47.2%，比上年同期提高4.1个百分点。

城镇调查失业率下降

付凌晖指出，1-4月份，全国城镇新增就业437万人。4月份，全国城镇调查失业率为5.1%，比3月份下降0.2个百分点,比上年同期下降0.9个百分点。本地户籍人口调查失业率为5.1%，外来户籍人口调查失业率为5.1%。16-24岁人口、25-59岁人口调查失业率分别为13.6%、4.6%。31个大城市城镇调查失业率为5.2%，比3月份下降0.1个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为46.4小时。

居民消费价格总体平稳

此外，4月份，全国居民消费价格同比上涨0.9%，涨幅比3月份扩大0.5个百分点；环比下降0.3%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨0.1%，衣着上涨0.2%，居住上涨0.4%，生活用品及服务上涨0.4%，交通通信上涨4.9%，教育文化娱乐上涨1.3%，医疗保健上涨0.1%，其他用品及服务下降1.3%。在食品烟酒价格中，猪肉下降21.4%，鲜菜下降1.3%，粮食上涨1.1%，鲜果上涨2.7%。扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨0.7%，涨幅比3月份扩大0.4个百分点。1-4月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%。

4月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨6.8%，涨幅比3月份扩大2.4个百分点；环比上涨0.9%。从主要行业看，石油和天然气开采业、黑色金属矿采选业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业同比分别上涨85.8%、38.3%、30.0%、26.9%；计算机、通信和其他电子设备制造业，汽车制造业同比分别下降1.4%、0.8%。工业生产者购进价格同比上涨9.0%，涨幅比3月份扩大3.8个百分点；环比上涨1.3%。1-4月份，全国工业生产者出厂价格和工业生产者购进价格同比分别上涨3.3%和4.3%。

付凌晖指出，总的来看，4月份我国经济运行稳中加固、稳中向好。同时也要看到，全球疫情形势仍然复杂，世界经济恢复很不平衡；国内经济恢复基础尚不牢固，发展中出现一些新情况新问题。下阶段，要巩固经济恢复性增长基础，保持经济运行在合理区间，着力推动高质量发展，努力构建新发展格局，促进经济社会持续健康发展。

(责编：申佳平、吕骞)