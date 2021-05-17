人民网北京5月17日电 （申佳平）今日，在国务院新闻办公室举行的发布会上，国家统计局新闻发言人付凌晖表示，从4月份国民经济运行情况来看，受上年同期基数逐步抬高的影响，多数生产和需求指标比3月当月增速有所回落。但是，从两年平均增速和环比增速来看，经济运行继续保持稳定恢复态势。具体看有以下三个特点：

一是生产稳中有升，需求继续扩大。从生产看，4月份规模以上工业增加值同比增速两年平均是6.8%，比上月加快0.6个百分点。服务业生产指数两年平均同比增长6.2%，虽比上月有所回落，但整体上还是保持稳定增长的态势。从需求看，出口保持较快增长，4月份出口两年平均同比增长14.7%，比上月加快。4月份社会消费品零售总额两年平均同比增长4.3%，继续保持稳定增长态势。1-4月份，固定资产投资两年平均同比增长3.9%，比1-3月份加快1个百分点。

二是就业总体稳定，消费价格保持温和上涨。4月份，全国城镇调查失业率为5.1%，比上月下降0.2个百分点。从就业主体人群看，25-59岁就业主体人口调查失业率是4.6%，比上月下降0.2个百分点。前4个月，全国城镇新增就业达到437万人，就业总体是在扩大的。从价格情况来看，4月份居民消费价格同比上涨0.9%，保持温和上涨态势。

三是发展新动能持续壮大，市场主体活力增强。从新动能情况看，在规模以上工业当中，装备制造业和高技术制造业两年平均同比分别增长11.2%和11.6%，明显快于全部规模以上工业增加值增速。绿色低碳智能型新产品也保持较快增长，新能源汽车、工业机器人产量两年平均增速都保持两位数增长。

从网络销售的情况来看，1-4月份实物商品网上零售额两年平均同比增长15.6%，比1-3月份加快0.2个百分点。从市场主体来看，企业效益在持续较快增长，1-3月份，规模以上工业企业利润同比增长1.4倍，两年平均增长22.6%，保持较快增长。从企业预期来看，制造业PMI和服务业商务活动指数均连续14个月保持在临界点以上，这些说明企业活力也在持续改善。

国家统计局新闻发言人付凌晖强调，当前国际形势还比较复杂，全球疫情发展还存在不确定性，世界经济复苏前景还面临很多不确定因素。国内经济恢复仍处在恢复进程之中，恢复当中不平衡的现象还是存在的。近期，工业产品价格上涨比较快，加大了企业的生产经营压力。下阶段，还要继续抓住当前稳增长压力较小的窗口期，科学精准实施宏观政策，促进经济稳定运行在合理区间。同时，要进一步深化供给侧结构性改革，推动经济高质量发展。

(责编：申佳平、吕骞)