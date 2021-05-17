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4月PPI同比涨幅扩大 国家统计局：主要因为上年同期基数较低

2021年05月17日11:02 | 来源：人民网
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人民网北京5月17日电 （申佳平）在国务院新闻办公室17日举行的发布会上，国家统计局新闻发言人付凌晖指出，4月份PPI同比上涨6.8%，涨幅比上月扩大2.4个百分点，这与上年同期基数较低、国内经济逐步恢复、国际大宗商品价格上涨对国内输入性影响有关。其中，主要原因是上年同期基数较低，对当月涨幅扩大的影响比较大。

他具体解释，在2.4%的扩大涨幅当中，因为去年低基数影响大概占到1.5个百分点，占到2.4个百分点的62.5%。因为去年受疫情冲击影响，上半年PPI走势是下降的。去年4月份PPI同比下降3.1%，是去年PPI比较低的水平。下一阶段，基数的影响对于PPI涨幅扩大的抬升作用会降低。

付凌晖还表示，从国际情况来看，近期国际大宗商品价格上涨幅度比较大，对国内PPI变化产生了一定影响。国际大宗商品价格上涨主要受三方面影响：

一是全球经济整体上在复苏。随着国际疫苗接种的扩大，还有一些发达国家实施积极的财政货币政策扩大需求，整体经济的恢复前景在改善。根据国际货币基金组织的最新预测，全年世界经济增长的预测上调到了6%。同时，WTO对全年贸易的预测也上调到8%，需求的改善对于大宗商品的价格起到了一定的拉动作用。

二是国际生产供给，特别是原材料生产供给和全球运力紧张带来的影响。受疫情影响，世界上主要的原材料生产国特别是南美的一些国家，原材料产出是下降的。同时，受疫情影响，在国际航运方面有一些限制性措施，也导致全球国际航运运力紧张，这都加剧了价格上涨。

三是全球的流动性总体充裕。主要发达国家目前实施了宽松的货币政策，这些导致全球通胀预期是在上升的，也为大宗商品价格上涨提供了条件。

 

(责编：申佳平、吕骞)

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