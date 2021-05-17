人民网毕节5月17日电 （申佳平）贵州毕节，深处乌蒙山腹地，偏远地险路难行，曾一度深陷“贫中之贫、困中之困、难中之难、坚中之坚”。海拔1812米、距离县城20多公里的长春堡镇水营村就坐落其中。

5月12日，采访团一行从毕节市七星关区出发，一路颠簸，一路泥泞，乘车翻山越岭又徒步一小时之后，终于看到了身处无名山头上的4G基站。

位于贵州省毕节市七星关区长春堡镇水营村黄沙组山头上的4G基站。申佳平 摄

“信号差”“网速慢”……据介绍，为解决当地群众备受困扰的用网难题，2020年9月，由中国移动毕节市分公司和中国铁塔毕节市分公司组成的建设团队来到水营村黄沙组，克服天气和环境难题，人挑马驼运设备，挑灯夜战赶工程，不到30天，这个深山基站就顺利建成开通。

中国铁塔毕节市分公司通信发展部经理毛斌介绍，施工期间，由于山高路陡，又恰逢雨季，建设难度巨大，后期维护也很困难。“我们采取轮班倒的方式运输铁塔、砂石等建设材料，有些马匹过于劳累，多次病倒。”

工作人员正在进行4G基站维护。申佳平 摄

“选择在无名山头上建基站，主要是考虑到信号覆盖效果好，能够满足电信普遍服务的要求。”中国移动毕节市分公司计划建设部经理苏东表示，该基站建成后，4G信号可成功覆盖黄沙、龙启、台子、瓦厂四个自然村，造福周边200多户常住村民的生产生活。

小基站，大民生。自2015年以来，工业和信息化部联合财政部组织实施六批电信普遍服务试点，支持电信企业大力改善农村互联网基础设施。

贵州省通信管理局党组成员、副局长郭智翰接受采访时介绍，“十三五”期间，贵州共实施8900个行政村光纤宽带建设改造和5047个4G基站建设，实现行政村通4G网络和光纤网络比例达100%。

此外，为了让更多群众不仅“用得上”，更“用得起”“用得好”网络服务，贵州持续加大网络扶贫精准降费力度。2018年1月，贵州率先倡导各通信运营企业针对全省2760个深度贫困村实施深度贫困村建档立卡贫困户通信资费三折优惠政策。2020年3月，贵州调整完善建档立卡贫困户通信资费优惠政策，2760个深度贫困村内建档立卡贫困户仍然执行三折优惠，其他建档立卡贫困户执行五折优惠，优惠期延续到2021年底。

郭智翰同时透露，目前贵州正在申请国家第七批电信普遍服务试点项目，共计703个。在目前全省基本实现30户以上自然村4G网络全覆盖之后，下一步将继续加大建设力度，促进网络覆盖向“更广、更深、更快、更好”不断发展。

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