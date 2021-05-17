人民网北京5月17日电 （申佳平）在国务院新闻办公室17日举行的发布会上，国家统计局新闻发言人付凌晖回应第七次全国人口普查数据中备受关注的“性别比”问题。他表示，全国各个年龄男性人口合计比女性人口多3千多万，其实这些人口分布在不同年龄，其中20-40岁的适婚年龄男性比女性多了1752万人，性别比是108.9。

付凌晖指出，青年当中，男多女少问题是面临的一个现实问题，但是我们也应该认识到，婚恋关系的确立受年龄、生活地域、个人品德、教育水平、价值观念、家庭背景等诸多因素的影响，年龄因素只是其中一个方面，应该从多角度研究当前面临的婚姻问题。也要看到，随着全面“二孩”生育政策的实施，以及经济社会发展带来的生育观念的转变，我国出生人口性别比也在逐步下降。

他同时表示，已发布的人口普查数据和往年公布的数据存在差异，主要原因来自于两个数据的口径不一样。非普查年份人口数据是抽样调查推算的，所以存在调查和抽样误差。普查年份人口数据是全面调查获得的，数据更加全面准确，这也是世界各国为了摸清人口状况费时费力也要开展人口普查的原因所在。

“根据国际惯例，人口普查之后会对两次普查之间的抽样推算数据进行修订，这将消除目前抽样推算的数据和人口普查获得的新数据之间的差异。”付凌晖透露，目前，这项工作国家统计局正在做，将对两次普查之间的总人口、出生人口、城镇化率等相关数据进行修订。例如，2016年，原公布的出生人口数是1786万人，根据普查分年龄人口数据修订后，出生人口为1883万人，增加97万人。2017年，原公布的出生人口数据是1723万人，修订后为1765万人，增加42万人。两次普查间对应的相关年份出生人口平均每年要修订增加大概100万人左右。

(责编：申佳平、章斐然)