5G消息界面（受访者供图）

人民网北京5月17日电 （赵超）今天，在第52个“世界电信和信息社会日”来临之际，北京移动正式推出其“心级服务”5G消息，这也是全国首个上线的运营商服务类5G消息产品。

据了解，今年全国两会期间，北京移动曾联手媒体推出“5G消息模拟体验“产品，将5G消息模拟产品应用于全国两会报道。与之前的5G消息模拟体验不同，此次上线的心级服务5G消息除了可提供资讯共享、热点推荐等富媒体信息外，还能实现查询订购以及营业厅预约取号等智能交互服务，真正实现5G消息“触达即服务”的一站式闭环体验，展示了5G消息作为短信的演进形态未来广阔的行业应用空间。

此次北京移动推出的服务5G消息，使用过程中无需下载APP，通过手机短信、扫描二维码等方式即可自动跳转至应用场景。在类似于传统短信的交互界面上，能看到话费账单、流量查询、热门权益等信息内容，同时还能直接进行话费充值、营业厅预约取号、积分查兑。与以前需要在App上操作相比，交互界面的便利性和易用性都大大提升。

去年四月，中国电信、中国移动、中国联通联合举行线上发布会，发布《5G消息白皮书》，将5G消息这个概念推到了前台。白皮书指出，5G消息业务是终端原生基础短消息服务的全新升级，将打破传统短信对每条信息的长度限制，内容方面也将突破文字局限，实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的有效融合。企业用户也可以通过文字、语音、选项卡等富媒体方式向用户输出个性化服务与咨询。

据了解，目前，华为、小米、OPPO等品牌手机均已通过了5G消息的功能测试。国金证券研报认为，未来5G消息有望将传统短信市场400亿空间提升到千亿规模；长期来看，融合云、大数据、AI等新型ICT技术，运营商5G消息业务将实现消息平台转型，市场空间有望达3000亿。

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