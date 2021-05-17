5月17日，以“在充满挑战的时代加速数字化转型”为主题的2021世界电信和信息社会日大会在河南郑州举行。大会通过展览体验、论坛研讨、权威发布等形式，充分展示了信息与通信技术产业的发展成就，为世界通信产业的未来发展和行业标准，指明了方向。

据了解，“数字化”是本次大会的核心。网络连接作为数字化转型的关键要素之一，不仅是数字化的基础，也是5G、云计算、人工智能等新一代技术的“基础”和“通道”。在这之中，作为我国网络通信“尖兵”之一的中国联通，在推进行业数字化转型、实现人们美好智慧生活方面，都发挥了重要作用。

受访者供图

作为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方通信服务合作伙伴，中国联通围绕冬奥观赛、参赛和办赛三大场景打造了包括智慧观赛、智慧云转播、智慧医疗等在内的一系列智慧应用产品。目前，这些创新业务应用正在全面“落地”，可切实提升大众对于5G的体验。在智慧观赛方面，依托5G+MEC技术能力，观众可通过自主交互来连续改变视角和位置，弥补场内观众由于位置局限导致的单一观赛体验。智慧直播则基于5G网络带宽、低延时和高可靠的特性，通过摄像机、VR/AR头显、大显示屏等媒介实现超高清直播，带来沉浸式、身临其境般的观赛体验。

除让用户享受到观赛体验外，在加速行业数字化转型、推动智能化升级方面，中国联通在冬奥场景下也实现了突破。

“云转播”系统基于5G网络，实现了转播设备网络化和人员服务远程化，更好地支撑异地远端制作，提供了低成本、专业级视频转播服务平台，提供了赛事转播、无人混合采访区和新闻发布厅三项创新服务，为赛事转播工作提供有力支撑。

对于运动员的保护和监控，向来是重大赛事的核心任务之一。冬奥运动项目具有速度快、难度高、危险性大的特点，赛事过程中一旦发生事故，需要非常及时的救治，因此也给大赛的医疗救援工作提出了更高要求。中国联通推出的智慧医疗产品，基于全能指挥系统打造，借助联通5G通讯技术和远程调度指挥，与后方的医疗组通过视频实时交流，完成对伤者的接力救治。

除此之外，在智慧场馆、智慧车路协同、智慧专线、智慧传媒等多个领域，中国联通也实现了全面渗透，从运营服务、观众服务、赛事服务、全民健身等多维度，全方位助力体育产业智慧升级，为打造一场“精彩、非凡、卓越”的冬奥盛会做好了充足的准备。

(责编：董童、李源)