5月16日，中国人寿第十五届“国寿616客户节”正式启动。此次客户节以“牵手国寿 共创美好”为主题，打造“1+4+N”线上客户节平台和五大生活专区，集中展示公司综合化、科技化、国际化发展亮点及服务卓越型企业建设成果，并通过线上平台和线下活动满足客户多元化金融保险消费和服务需求回馈客户。

相关负责人介绍，客户节期间，中国人寿将打造“中国人寿寿险APP、广发银行APP、发现精彩APP、安心享”四大线上客户节主会场。

其中，中国人寿寿险APP推出2.5D“幸福大街”模拟街区活动专区，设置幸福广场、幸福咖啡厅、幸福福利社、幸福游戏厅、幸福照相馆、幸福百货、幸福报社、幸福运动馆和幸福餐厅9大站点，由卡通形象“e小宝”在线导览，并在六一儿童节、6月16日、端午节、父亲节等节点分批推出丰富游戏和互动活动。同时，安心享平台接入中国人寿财险APP、中国人寿财险空中服务小程序和中国人寿财险官方微信，以“快乐星球”为创意包装，主推“安心百年”医疗保险、奇境之旅旅游意外险和互联网车险，并陆续开展“硬核财能，6到飞起”“爱你财宠你”“我的硬核老爸”等系列活动。客户可以通过中国人寿系统各APP应用的“国寿联盟”悬浮按钮，快速跳转到不同的活动平台，享受丰富的客户节礼遇福利等。

据悉，客户节期间，中国人寿将围绕“相知多年，中国人寿用心守护您的美好生活”主线，打造“康养生活、财富生活、普惠生活、出行生活、公益生活”五大生活专区，集中上线一大批体现互联网时代特点的热销产品，满足客户健康、养老、理财、财产保障等全方位健康金融需求。除线上活动外，此次“国寿616客户节”还将在满足疫情防控要求的前提下，开展丰富多彩的线下客户活动。中国人寿寿险公司结合“悦己生活关爱女性”“免疫力提升计划”“小画家”等多元主题开展系列活动；广发银行开展“王牌主播大赛”“小小银行家”等活动；中国人寿财险公司把“星光守护进校园活动”升级为“星光少年”品牌活动，进一步加强和公安部交管局等交通安全公益活动合作。值得一提的是，作为北京环球度假区战略合作伙伴、官方保险合作伙伴，中国人寿还将通过客户节各类线上线下活动，送出部分北京环球度假区试运营体验机会，参与活动的客户有机会赢得在度假区试运营阶段提前畅游的礼遇。

据介绍，2021年“牵手国寿 共创美好”国寿616客户节从5月16日启动，6月16日线上线下活动达到高潮，最后持续至6月底，是中国人寿打造综合化销售平台、个性化产品服务平台和数字化支撑平台的一次成效检验。下一步，中国人寿将继续聚力攻坚突破，有效为广大客户提供更通畅、更快捷、更智慧、更贴心高品质服务体验，进而更好地为人民美好生活保驾护航。

(责编：李源、董童)