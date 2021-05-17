原标题：阿里巴巴蝉联全国最大农产品销售平台 助力乡村经济可持续发展

5月17日，阿里巴巴公布两项数据：2020年，阿里巴巴平台县域商品销售额达1.2万亿元，农产品销售额为3037亿元。

谷贱伤农，农产品不但要卖得掉，更要卖出好价格，才是乡村的可持续发展之路。

17日，记者在甘肃礼县新农人张加成的淘宝直播间看到，他坐在果园里拉着二胡，买家在直播间里热烈讨论着“张大爷拉的这是‘十送红军’吧”。2020年，60岁的张加成在淘宝上卖出了近30万斤苹果。

以前二道贩子苹果收购价不到2元，卖果汁厂才几毛钱，而如今优质的礼县花牛苹果跳过中间商，直接卖到了六七元一斤，这是以前老张不敢想的价格。从前，礼县苹果要“蹭”洛川苹果的名气才好卖，现在一句“‘礼’尚往来”，越来越多消费者记住、认准了礼县花牛。

(丰收了的张大爷在自家院子里进行直播带货)

从礼县苹果到巨鹿金银花，从赣南脐橙到普安红茶，从城步蜂蜜到渭源土豆，通过阿里“春雷计划”，全国近1000种地域农产品走上品牌化道路，变成“有名有姓”，乡村也享受到了数字化发展的红利。

2020年是农产品线上销售爆发的一年，直接原因是疫情导致传统销售渠道阻滞，更深层次原因则是乡村数字化基础设施日趋完善。

2008年阿里驰援青川，帮助地震灾区发展电商，2014年，阿里启动“千县万村”计划，开始构建县乡村电商服务体系。近年来，阿里巴巴更是重投入，助力建设开放的“乡村新基建”，积极推动互联网与乡村实际相融合。

在农业产地端“最先一公里”方面，阿里五大数字化产地仓在2020年全面建成投用，一年可将100万吨生鲜农产品直供全国餐桌。菜鸟物流共配中心落地1000多个县域，乡镇和村级共配点3万多个，组成一张乡村物流大网，让优质农特产品不仅让人看得见，还能高效低价运出去。

在农业销售端“最后一公里”方面，阿里巴巴利用沉淀了20多年的数字化能力，打造了淘宝、天猫、盒马、淘宝特价版多维度电商及新零售平台，对接生产者、消费者不同层次的供需，助力农产品品牌打造，鼓励农民种好果子，打破“丰产不丰收”的怪圈。

2021年初，阿里巴巴(中国)有限公司获评全国脱贫攻坚先进集体。

2020年是脱贫攻坚决战决胜之年。阿里巴巴脱贫基金自2017年12月成立，至2020年底，832个国家级贫困县在阿里巴巴平台网络销售额已超过2700亿元，其中，2020年销售额达到1102亿元。根据商务部数据显示，2020年全国832个国家级贫困县网络零售总额为3014.5亿元。

除了电商，阿里巴巴脱贫基金还在教育、健康、女性、生态等方向进行布局，乡村教育人才计划直接影响学生15万人，15所乡村寄宿制学校改造完毕；“顶梁柱”项目募集善款3.4亿元，为1138万人次建档立卡户提供健康保障；“加油木兰”项目累计受益贫困女性人次达238.8万；蚂蚁森林带动超过5.5亿人参与到生态治理中，在荒漠化地区种下真树2.2亿多棵……这些项目在政府的引导下，精准流向了最需要的地方和人群中去。

阿里巴巴还先后派驻两批共11名平均工作10年以上的老员工，作为脱贫特派员，全脱产到脱贫一线挂职，把农村数字化的一整套思考方式、数字技术、运营经验，带到各个贫困县。

(11位阿里巴巴脱贫特派员合影)

如何探索一条通往乡村振兴的数字之路？答案必然存在于实践当中。

阿里巴巴对这条路的探索已经超过十年，除了持续建设县域商品和农产品销售平台以外，更是在不断探索一条从观念出发，到教育，方法论，价值链，产业模式的数字乡村建设之路。

(责编：李源、董童)