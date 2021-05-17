2020年11月10日上午

中国“奋斗者”号载人潜水器

在海洋最深处——马里亚纳海沟

留下了中国人自己的印迹

……

10909米的“中国深度”

标志着我国在大深度载人深潜领域

达到世界领先水平

也让人类在马里亚纳海沟

从此拥有了新的坐标！

【开着最硬的潜水器，去完成最IN的任务】

“我们挑战的是全球最深处。”

——奋斗者号副总设计师胡震

马里亚纳海沟被称为“地球第四极”

是世界上最深的海沟

也是地球上环境最恶劣的区域之一

水压高、完全黑暗、温度低

且食物资源匮乏……

（马里亚纳海沟的最深处接近11000米，相当于珠穆朗玛峰再加上西岳华山的海拔高度……）

走向深海

遇到的第一个挑战就是高压

马里亚纳海沟1万米的海底深处

水压超过110兆帕

等同于2000头非洲象踩在一个人背上的力量。

【首次万米深潜任务，听到外面一声异响】

“大概是9000米的深度，我们听到一声外面的异响。”

——“奋斗者”号首次万米深潜任务驾驶员张伟

巨大的压力作用

让潜水器一些结构的微小变形

产生了一些异响

此时，距离海底仅剩1000多米

……

最终——

“奋斗者”号成功坐底

我国自主研发的新型高强、高韧钛合金

完全能应对深海的高压冲击！

【逐梦深蓝，了不起的中国创造！】

“球壳实现内径1.8米

能够载三人下到万米

这在国际上都是非常了不起的！”

——奋斗者号副总设计师胡震

实际上，这不是我国第一次挑战马里亚纳海沟

早在2012年，“蛟龙”号就在这里7000米级海试

……

惊涛骇浪，面向深海

从“蛟龙”号首次创下中国载人深潜纪录

到“深海勇士”号实现95%以上国产化主研制

再到今天“奋斗者”号成功完成万米深潜任务

在逐梦深蓝的路上

一代代深潜人砥砺奋进，勇攀高峰

短短十数年间

一个又一个全新的纪录

见证了中国深海探索的“梦想之路”！

（配文：王震）

(责编：王震、吕骞)