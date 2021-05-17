2021年5月15日-16日，第十七届中国广告论坛在浙江省杭州市余杭区举办。本届论坛以"时代定义广告，广告顺应时代——构建中国广告新发展格局"为大主题，就广告行业的新品牌、新消费、新营销等议题，多家来自知名企业的负责人进行了爆品分享、深度探讨，洞察增长机遇，共谋行业发展。

主办方供图

新消费涌起新浪潮

随着时代发展和消费人群的迭代，引领消费市场的主力军正在发生变化。对于审美变化、表达需求变化、链接需求变化、高品质需求变化等方面，新时代的品牌营销应该怎么做？

阿里妈妈客户营销中心总经理、天猫内容中心总经理王俊提出，在数字经济浪潮下，新供给创造新的消费，连通新供给和新消费的是新营销。与传统营销不同，作为消费者运营平台的天猫，营销体系洞察整个消费者客户的价值，今年天猫将上线数字化上新管理平台，让品牌方在天猫从消费者调研到商品上线仿真测试，从样品试用到新品爆发实现全链路的数字化管理和运营。

在贝壳找房市场公关线中心总经理张明玉看来，在产业互联网里已经不是一个单一的品牌场景，而应该是双场景，一端产品，一端服务者。要致力于打造两种品牌，一个是职业的品牌，另外一个就是社区交互的品牌。

央视市场研究总经理助理、媒介智讯总经理赵梅分析了2021年广告市场展望及品牌营销趋势：第一，品牌在数字化行业将有大的投入；第二，国潮崛起，国潮品牌广告投放量增长；第三，媒体场景化的生存，多场景的共同融合带来更多可能的媒体发展的机会；第四，越来越多广告主会进行精细化管理，平台私域应运而生。

结合当前消费市场与广告市场的发展趋势，分众传媒合伙人陈鹏认为，当前中高端产品将是广告市场最主要的增量来源，同时国货品牌对于增量市场的贡献将大于“洋品牌”，服务品牌对于市场增量的贡献将大于产品品牌，市场的份额将会进一步向上线城市集中。

面对新消费品牌的崛起，传统品牌应如何应对？杭州娃哈哈集团品牌公关部的部长程弓表示，娃哈哈通过不断创新刷新消费者新的刚需，借助打造IP、破圈、扩容等方式，完成传统品牌的焕新。

新技术引领新变革

面对新消费的市场环境和新受众，智慧元素将成为驱动广告发展的因素。5G技术促进实现三大场景：手机的个人场景，OTT家庭场景，物联网生活场景；三大技术：AI、大数据，IOT的有效整合，从技术层面和平台层面拥抱智慧元素才能促进广告业的未来发展。中国传媒大学学术委员会副主任、博士生导师、国家广告研究院院长丁俊杰认为，广告活动应该从关注抽象的用户向关注用户行为切分的场景化和类型化过渡。未来创意思维和细节优化的思维将成为广告创新思维的有机组成部分，无论在创意层面还是渠道层面，及为客户层面都要具有连接思维。

百度营销中心总经理、营销研究院院长朱蕾分享了AI时代下智能化营销和人格化经营，不仅可以更快速地理解用户的需求，快速变化营销策略，同时帮助品牌与客户建立更深度的沟通。智能营销不仅释放营销人的生产力，更可以赋能中小企业平等地获取客户。

科大讯飞AI营销业务群CTO仉乾隆介绍表示，科大讯飞的营销生态已升级到3.0，打造了全链路数字营销服务平台，整个生态由两大部分构成，其中一个是公域营销平台，第二大部分是泛私域营销平台。

新营销共筑新品牌

随着技术进步和观念升级，品牌营销趟过了“吆喝”阶段，进入了万物皆可种草、人人都能种草的内容营销新时代。

随着直播的盛行，直播电商是整个品牌营销与管理的“基础设施”，蚊子会创始人兼董事长王俊桦认为直播电商的本质是广告媒体的4.0，借助直播的实时表现可以实现品牌的建设、品牌的传播、及品牌的巩固。

从内容、信息、社交转化，从公域和私域形成一个全链路品宣和品效的转化闭环。快手通过平台的盛宴、内容娱乐、电商基因以及社交互动平台等四个维度进行内容营销延展。恰如快手磁力引擎副总裁、内容商业化中心负责人毛海峰所言：“快手还是一个社交互动的平台，且在体育、娱乐项上进行互动创新，做更多的延展。”

升级平台内容，打造内容多元化，是每个媒体平台的必修课。一点资讯副总裁杜航说：“作为强媒体属性的内容分发平台，一点资讯始终坚持原创，坚持从市场获取、收集、整理、分发相应更好的内容，坚持做开放的平台，从而最大限度地延展自己的内容。”

论坛上，腾讯广告高级品牌公关总监、腾讯创益计划、人民新国货计划总策杨维佳分享了汇聚生态之力，共创可持续社会价值的主题演讲。他指出，腾讯广告的发展一直是以用户价值、商业价值以及社会价值的创造为主线进行的。一手抓用户连接，做好内容与体验，一手抓商业增长与创新。

知乎营销中心华东区策划总监葛嫣含认为，虽然流量可以影响我们看到什么，但不一定能塑造我们去认知什么，所以流量之下，内容营销在接下来仍然会成为所有人营销时所站的C位。

(责编：李源、董童)