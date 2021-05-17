原标题：拼多多宣布将知识普惠作为长期战略 “多多读书月”百亿补贴超100万册图书

5月17日，拼多多发布“多多读书月阅读榜单”，《心安即是归处》《浮生六记》等书籍成为最受读者欢迎的书目。据了解，这场持续了一个月的知识普惠活动，共联合10余家出版社百亿补贴超过100万册图书。

同时，人民文学出版社、中信出版集团、作家出版社、社会科学文献出版社、浙江人民出版社、后浪图书出版公司等6家出版社还进驻“多多读书月”频道开设官方补贴专区，为读者带来了资深编辑力荐的经典丛书。

“我们充分感知到了新群体对于知识消费的旺盛需求，如《浮生六记》《小王子》等经典书目短时间内销售破万册，甚至由出版社多次紧急加印。”“多多读书月”负责人表示，本次读书月活动仅仅是一个成功的开始，平台将把知识普惠行动作为长期战略，通过百亿补贴持续加码更多优质书目，通过“众声创作者计划”扶持作家，并加速引进大型权威出版社，以满足消费者更加多元化的图书需要。

40余家出版社、品牌商走俏读书月

据了解，“多多读书月”的图书百亿补贴大型专项，共吸引超过40家权威出版社、出版公司及品牌商家参与，总补贴100万余册图书。活动书目来源于茅盾文学奖、诺贝尔文学奖、雨果奖、国际安徒生奖等国内外权威奖项，并且由多家出版社的资深编辑联合力荐经典丛书。

4月5日，由国家反盗版形象大使郑渊洁授权的“童话大王旗舰店”在“多多读书月”期间正式入驻拼多多。“它是不高深的，也不势利的，是上得厅堂、下得厨房的。”上海作协会员、谷臻故事工场CEO、作家走走表达了对“多多读书月”书单的兴趣。

在最受读者欢迎的20本图书中，《心安即是归处》《浮生六记》《小王子》《你当像鸟飞往你的山》《霍乱时期的爱情》等经典书目名列前茅，文学图书成为读者的热捧对象。同时，《枪炮、病菌与钢铁》《结构性改革》《万历十五年》《时间简史》《中国传统色》等分别成为社科、经管、历史、科普、艺术类畅销书目。

据了解，读书月百亿补贴活动期间，各大出版社都拿出了“杀手锏”，带来各自的精品之作，并引得众多读者在贴吧、豆瓣等盖起高楼组团拼书。上海世纪出版集团的拼多多旗舰店带来了文学、社科、童书等多个类目的精品，如《追风筝的人》《候场》《那不勒斯四部曲》，位列销售量前三。

“我们为活动的选书比较均衡，增量也十分明显。”上海世纪出版集团相关负责人认为，拼多多这次补贴活动，促进质量高、价格优惠的好书加速推广，营造了很好的读书月氛围，接下来将依托集团下二十余家出版机构的丰富图书资源，与拼多多合作将高质量图书推广给更广泛的消费者群体。

对于拼多多平台读者旺盛的知识需求，上海世纪出版集团相关负责人表示，将会做更全面的市场调查，“更加有针对性推出适合读者阅读习惯的图书，共同为推广全民阅读尽一份力”。

5月开始，社会科学文献出版社的索·恩品牌丛书创始人、资深编辑段其刚，则每天定时进入拼多多直播间，耐心地为读者推荐好书，讲解历史文化知识。在多多读书月活动期间，社会科学文献出版社旗下的甲骨文系列受到热捧，人气图书《肇造区夏》《间谍与叛徒》短时间内销量破千，同时也成为“多多读书月阅读榜”的历史类畅销书目。

“这是社会科学文献出版社拼多多官方旗舰店创立以来，参加的第一次大型平台活动，实现了我社店铺支付额的一个新高。”社会科学文献出版社相关负责人表示，他们还收到读者反馈，将活动期间10本特价书购买配额，全部用于购买甲骨文书系。接下来，他们计划与拼多多平台达成长期稳定的合作，将旗下更多“学术爆款”好书推向市场。

知识普惠不落幕 建立良性生态循环

面向读者群体，拼多多通过百亿补贴不断推动知识普惠。另一方面，启动“众声创作者计划”，重点推动知名作家入驻，并帮助创作者链接起更广大的知识消费群体。

从4月起，拼多多先后在APP内家开通了作家明星专区。同时，该计划还在探索搭建线上下结合的公益性平台，在最近一场的线下沙龙中，经济学者、《变量》系列作者何帆，复旦大学特聘教授、FT中文网前总编辑张力奋，上海译文出版社副总编、作家、翻译家黄昱宁，著名科幻作家陈楸帆等出席活动，并与现场读者分享写作心得。

“像拼多多通过‘众声创作者计划’这样的方法，鼓励、扶持创作者，显然有助于形成一个良性发展的生态循环。”何帆认为，要鼓励让原创者获得更多的合法收入，这也是很简单普遍的激励机制。

据悉，此次专项补贴期间，拼多多消费者对于购买纸质图书表现出极大热情，约有超过30%的消费者购买5本以上图书。

“作为国内增速最快的知识消费平台，我们将继续全力以赴推动更多平价正版好书上架，践行全民悦读。”拼多多高级副总裁许丹丹说，虽然“多多读书月”活动目前暂告一段落，但拼多多的知识普惠行动并不会落幕，接下来拼多多将通过各种形式，为消费者带来更多的优质图书选择。

(责编：董童、李源)