原标题：BOE（京东方）亮相CMEF医疗展 创新模式塑造全生命周期智慧健康服务

在2021中国国际医疗器械博览会（CMEF）上，BOE（京东方）携多款行业领先的智慧健康、医疗领域的产品和解决方案亮相，全面展示其智慧医工事业的实力和成果。展会期间，BOE（京东方）还首度对外解读了其在医疗健康产业经过多年探索形成的独特“3+3+3”创新模式，即：整合BOE（京东方）“物联网技术、医工融合和医疗生态整合”三大核心优势，基于“以人为中心、生命数据、治未病”三大核心理念打通“预防-诊疗-康复”全链条健康管理体系，并依托“数字健康、数字医院、健康科技”三大核心业务，向公众提供全生命周期的智慧健康服务。

BOE（京东方）亮相2021年CMEF医疗展

BOE（京东方）高级副总裁、智慧医工事业首席执行官冯强表示，科技创新已成为推动全球健康产业发展的重要驱动力。BOE（京东方）作为物联网创新企业，从人类的健康和幸福出发，通过自身积累的核心技术赋能医工融合创新，打造形成创新型的智慧医工事业，构建起物联网时代的智慧健康服务体系。据了解，作为BOE（京东方）“1+4+N”航母事业群的重要组成部分，智慧医工事业已成为BOE（京东方）物联网转型的重要创新引擎和增长点之一。

本届CMEF以“创新科技智领未来”为主题，共吸引5000家品牌企业参展。BOE（京东方）携智慧医疗解决方案、智慧医养解决方案、智慧急救解决方案、BOE健康物联网管理平台、物联网健康设备、玻璃基微流控芯片等多款高科技产品集中亮相，吸引众多观众驻足体验。

本次展示的BOE（京东方）智慧医疗解决方案，利用物联网、人工智能和大数据技术构建健康物联网管理平台，打通医院、社区、居家等场景，通过动态心电记录仪、物联网血压计、血糖仪等多种物联网医疗健康产品，实现预防-诊疗-康复全周期的健康管理服务。用户可以居家实时监测健康数据，远程传输到社区和医院，即时获得数据解读分析、AI风险疾病预测等服务。

展会现场，BOE（京东方）还展示了智慧医养解决方案，该方案聚焦社区、家庭，提供各类医疗级、微创、便携的智慧终端设备，以及健康管理系统平台，连接客户与医院、公卫平台等机构，实现“人-物-服务”的一张网。在社区场景中，借助BOE（京东方）3D智能健康交互终端一体机，现场观众体验了可视化、数字化的健康数据，建立千人千面的3D健康档案，该互动吸引众多观众体验。

观众现场体验BOE（京东方）3D智能健康交互终端一体机

此外，BOE（京东方）还带来了用于医疗影像的平板探测器背板和用于基因测序、分子诊断的玻璃基微流控芯片等黑科技产品：X射线探测器背板为全数字化设计，具有更低的辐射剂量和更高的成像质量。同时，搭配5G技术，可实现远程医疗，AI医疗，大数据诊断等；玻璃基微流控芯片依托于其精湛的玻璃加工及玻璃表面膜层加工技术，具有出色的加工精度、良好的生物稳定性、优秀的光学及热学稳定性，可应用于基因测序、基因分析、细胞筛选等领域，可以把整个传统生化实验室的功能集成在一块微米尺度的芯片上。

(责编：李源、董童)