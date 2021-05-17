杨曦

国家统计局今日公布了2021年4月份主要宏观经济数据。数据显示，4月份，工业、服务业生产继续加快，投资、消费同比增速仍保持两位数增长，我国经济延续稳定恢复的发展态势。

值得关注的是，在经济保持恢复性增长的同时，新动能进一步增强、市场活力明显提升，经济发展的质量在不断提高。展望未来，专家及业内人士认为，我国经济恢复有较好的支撑。

生产稳中有升

从供给端来看，工业生产稳中有升，服务业生产指数保持增长。

工业方面，4月份，规模以上工业增加值同比增长9.8%，两年平均增长6.8%，比上月加快0.6个百分点。分行业看，4月份，41个大类行业中有37个行业增加值保持同比增长。其中，装备制造业和高技术制造业两年平均同比分别增长11.2%和11.6%。

服务业方面，4月份，全国服务业生产指数同比增长18.2%，两年平均增长6.2%，整体保持稳定增长态势。从主要行业看，8个分行业生产指数同比均保持增长。其中信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业营业收入两年平均分别增长17.0%、11.7%。从市场预期看，服务业业务活动预期指数为62.7%，连续3个月位于60.0%以上高位景气区间。

从新动能情况看，国家统计局新闻发言人付凌晖分析，规模以上工业当中，装备制造业和高技术制造业增速明显快于全部规模以上工业增加值增速，绿色低碳智能型新产品保持较快增长，新能源汽车、工业机器人产量两年平均增速均保持两位数增长，表明我国新动能发展持续壮大。

需求继续扩大

从需求端来看，我国出口增势良好，市场销售延续恢复态势，固定资产投资持续恢复。

出口继续保持较快增长。1-4月，全国进出口同比增长33.8%，增速为2011年以来同期最高水平。4月份出口两年平均同比增长14.7%，比上月加快。

消费仍保持扩张态势。4月份，社会消费品零售总额33153亿元，同比增长17.7%，两年平均增长4.3%。从消费类别看，在商品消费恢复的同时，服务消费也保持恢复；从消费形态来看，网上零售继续保持较快增长，实体店零售两年平均增速也比上月有所加快；从商品零售来看，18个大类当中有17个大类两年平均增速都保持了增长。

固定资产投资持续恢复。1-4月份，固定资产投资两年平均同比增长3.9%，比1-3月份加快1个百分点。其中，第一产业、高技术产业和社会领域投资增长较快：第一产业投资同比增长35.5%，两年平均增长15.2%；高技术产业投资同比增长28.8%，两年平均增长11.8%；社会领域投资同比增长26.3%，两年平均增长10.6%。

经济持续复苏有支撑

展望未来，业内一致认为，消费、投资将进一步拉动经济增长，外贸有基础保持稳定增长态势，宏观政策将继续发力，我国经济持续恢复有较好的支撑。

就消费和投资而言，付凌晖认为，随着就业改善、居民收入增加、整体消费环境改善，消费保持稳定恢复有很多有利条件，后期消费会继续发挥稳定器作用，有很坚实的支撑。投资方面，目前企业效益改善比较明显，一季度工业企业产能利用率达到历史同期较高水平，市场需求订单、企业预期等情况较好，以及一系列支持企业的政策还会继续发挥作用，都有利于企业投资增加。

东吴证券李勇分析，4月30日召开的中央政治局会议指出，要促进国内需求加快恢复，促进制造业投资和民间投资尽快恢复，做好国家重大项目用地等要素保障，制定促进共同富裕行动纲要，以城乡居民收入普遍增长支撑内需持续扩大。此举有利于拉动进口增长并形成我国出口的潜在动能。国内企业生产与补库需求旺盛，对未来经济走势预期乐观。因此，预计二季度我国出口仍将保持韧性增长。

光大证券的研报表示，我国制造业产品的需求中，外需是重要一环，制造业生产的旺盛与出口强劲相互印证，这一情况从去年下半年以来基本得到延续。4月份我国出口增速维持在较高水平，展望后续，由于疫情后全球经济复苏共振，外需强劲，制造业生产有较强支撑，因此预计工业生产短时间内会保持较高水平。

(责编：罗知之、高雷)