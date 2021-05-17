5月17日，滴滴旗下自动驾驶公司宣布与广汽埃安新能源汽车有限公司达成战略合作。滴滴出行董事长兼CEO程维与广汽集团董事长曾庆洪，共同见证签约仪式。滴滴出行CTO兼自动驾驶CEO张博与广汽埃安总经理古惠南，分别代表滴滴自动驾驶和广汽埃安签署协议。

滴滴出行CTO兼自动驾驶CEO张博（前排右）与广汽埃安总经理古惠南（前排左）代表签署合作协议，滴滴出行董事长兼CEO程维（后排右二）与广汽集团董事长曾庆洪（后排左二）等见证签约。受访者供图

据了解，双方将在智能汽车领域探讨合资、合作模式，结合滴滴自动驾驶软、硬件技术研发优势与广汽埃安领先的自动驾驶整车平台及整车设计、制造能力，共同从线控底盘、自动驾驶传感器与系统集成等基础维度，全新定义并开发一款可投入规模化应用的无人驾驶新能源车型，并全速推进量产。

滴滴出行CTO兼自动驾驶CEO张博（右）邀请广汽集团董事长曾庆洪（左）成为滴滴自动驾驶全球首席体验官。受访者供图

活动现场，滴滴出行CTO兼自动驾驶CEO张博邀请广汽集团董事长曾庆洪成为滴滴自动驾驶全球首席体验官。“滴滴将持续加大对自动驾驶研发投入，让未来出行更安全、高效。广汽一直是滴滴在汽车产业链中重要的合作伙伴。很高兴能在自动驾驶领域与广汽埃安探讨深入合作，共同研发一款真正前装量产的全无人驾驶车。”张博说。

广汽埃安总经理古惠南表示，无人驾驶技术的发展将推动共享出行时代的全面到来。广汽埃安与滴滴携手强强合作，开发无人驾驶新能源汽车，引领出行市场变革，具有重要的产业意义和广阔的市场前景。

(责编：董童、李源)