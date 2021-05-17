派墨公路一景。 受访者供图

人民网北京5月17日电 （黄盛）5月16日上午10时16分，西藏派墨公路最后一个控制性节点工程——老虎嘴隧道成功贯通，比原计划工期提前228天，这标志着历时近7年建设的中国华能重点援藏项目派墨公路全线联通。

老虎嘴隧道成功贯通。 受访者供图

据介绍，派墨公路全长67.22公里，起于西藏米林县派镇，至松林口采用特长隧道穿越多雄拉雪山后沿多雄河展线，经汗密、老虎嘴，到达墨脱县背崩乡，分四段进行建设。公路沿线气候多变，雪崩、塌方、强降雨、泥石流等自然灾害频发，蚂蟥、毒虫肆虐，施工环境恶劣，建设难度远超平原地区。

派墨公路转弯一景。 受访者供图

同时，派墨公路环水保总投入高达1.1亿元，并在公路沿线的派巴沟、多雄河谷重点实施“一廊两点三带”环保提升工程。

派墨公路全线绿意盎然。 受访者供图

据介绍，派墨公路是继扎墨公路之后第二条由西藏林芝市通往墨脱县的交通要道，总投资约20.15亿元。公路建成通车后，使林芝市至墨脱县的道路里程由原来经波密县的346公里缩短为经派镇的180公里，通行时间由原来的12小时缩短至4小时左右，并与现有扎墨公路形成进出墨脱的交通环线，解决墨脱“单双号”限行的历史。

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