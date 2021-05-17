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2021年我国企业纳税信用稳中向好 A级企业数量和占比明显上升

2021年05月17日17:26 | 来源：人民网
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人民网北京5月17日电 （记者王震）记者从国家税务总局获悉，2021年全国纳税信用评价工作已于近日结束，我国企业整体纳税信用状况继续保持稳中向好态势，A级企业数量和占比明显上升。

评价结果显示，2021年全国纳税信用评价工作覆盖3300多万户企业。其中，A级企业275万户，数量和占比明显上升，占评价总户数的8.28%，较去年提高了2.4个百分点，A级企业数量和占比从2018年开始已连续保持增长；B级和M级企业数量增加，共2747万户，增加258万户，占评价总户数的82.58%；C级和D级企业共304万户，占评价总户数的9.14%，占比较去年降低0.34个百分点。

目前，税务部门每年依据采集到的企业日常税收遵从记录，通过诚信意识、遵从能力、实际结果和失信程度4个维度、近100项评价指标，对企业上一年度纳税信用状况进行评价，评价结果分为A、B、M、C、D五级。

制表：王震

国家税务总局纳税服务司纳税信用管理处处长耿铁鹏表示，当前，纳税信用评价结果应用向多领域扩展，守信企业在税收服务、融资授信、项目管理、进出口等领域享有越来越多的优惠和便利。企业纳税信用整体状况稳中向好，说明广大纳税人依法诚信纳税的意识、能力都在增强，纳税信用管理在社会信用体系建设方面的作用越来越突出。

(责编：王震、吕骞)

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