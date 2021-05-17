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海南实施三年投资新政策 明确扩大制造业有效投资

2021年05月17日18:32 | 来源：新华网
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新华社海口5月17日电（记者吴茂辉）海南省近日出台文件，明确了2021年至2023年三年投资新政策，提出把制造业提质增效、稳定发展放到更加重要的位置。

根据2020年印发的《海南自由贸易港建设总体方案》，旅游业、现代服务业和高新技术产业是海南重点发展的三大主导产业。在此基础上，海南近日印发的《海南自由贸易港投资新政三年行动方案（2021－2023年）》，将热带特色高效农业和制造业也纳入鼓励发展的范畴，提出构建“3＋1＋1”现代化产业体系。

根据方案，海南将围绕“3＋1＋1”产业、“五网”基础设施、民生公共服务、社会投资等重点领域，高度聚焦投资效益与质量，着力在扩大有效投资方面下功夫，通过实施新政策，在完成年投资增速不低于10％的同时，到2023年，全省投资结构更加合理，投资质量明显提高，投资效益逐步提升，产业集群效应进一步释放，产业投资对GDP拉动作用更加凸显。

方案明确，注重产业投资结构和质量，扩大有效投资。注重实体经济发展和产业投资质量，主动调整投资结构，切实提高“3＋1＋1”产业在投资中的占比。高质量投资建设一批重大产业平台，建成2－3个千亿级和5－7个百亿级重大产业平台，带动形成若干创新要素集聚、配套体系完备的产业集群。2021－2023年，“3＋1＋1”产业每年投资增速12％左右，至2023年投资总额占全社会固定资产投资比重不低于67％，增加值占地区生产总值比重达到70％以上。

方案提出，把制造业提质增效、稳定发展放到更加重要的位置，做好增量发展和存量调整，把全省制造业做实做优做强。在主要工业园区布局新能源汽车、智能汽车、航空器、机器人、海工装备、游艇等高端装备制造及维修业态，打造一批有国际竞争力的先进制造业集群；以应用和市场为导向，鼓励和支持国内外大型装备企业在海南实施技术成果转化，开展省内企业绿色、智能化技术改造，积极培育装备制造产业发展生态；持续推进传统制造业转型升级，应用新技术为传统产业提质增效，促进互联网、大数据、人工智能与制造业深度融合。

(责编：赵欣悦、白宇)

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