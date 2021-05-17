新华社北京5月17日电 题：荟萃科学发现 引领科技发展——我国加快建设世界一流科技期刊体系

新华社记者张泉

科技期刊是传承人类文明、荟萃科学发现、引领科技发展的重要载体，是国家科技竞争力和文化软实力的重要组成部分。

一批优秀期刊跻身世界一流阵营，越来越多优秀成果在中国品牌期刊发表，坚持“四个面向”凝聚科研攻关力量……近年来，我国加快建设世界一流科技期刊体系，取得显著成效，将为实现科技自立自强提供重要支撑。

跨越式发展 一批优秀期刊跻身世界一流阵营

《园艺研究》登顶学科榜首，《国家科学评论》《光：科学与应用》《镁合金学报》《畜牧与生物技术》位居学科前三，《细胞研究》影响因子超过20，进入全球百强，连续十年蝉联生命科学领域亚洲第一。

这是近年来我国科技期刊办刊质量与国际影响力快速提升的缩影。

长期以来，我国科技期刊整体而言多而不强，国际显示度偏低，与国家科技实力和科研产出水平相比存在较大差距。与此同时，新一轮科技革命和产业变革加速演进，全球科技传播体系加速重塑，也为我国高水平科技期刊建设提供了良好机遇。

2019年，中国科协等七部门联合实施中国科技期刊卓越行动计划，遴选22种领军期刊及228种后备梯队重点建设，同时每年支持创办30种高起点新刊，建立动态监测、专家点评、培训交流等各项机制，对标世界一流水平，推动期刊跨越式发展。

目前，中国科技期刊卓越行动计划入选期刊已有29种期刊学科排名进入国际前10%、12种进入前5%、8种期刊进入学科排名前5，还有24种高起点新刊成功创刊，覆盖人工智能、航空航天、能源材料、生物医药等多个前沿热点领域。

“拥有一批国际一流的科技期刊和具有国际影响力的科技传播平台是科技强国的重要标志之一。我国飞速增长的学术产出为办出中国品牌的一流期刊增强了底气。”世界一流科技期刊建设专家委员会主任杨卫院士说。

荟萃科学发现 越来越多优秀成果在中国品牌期刊发表

2020年2月，《细胞研究》发表了中科院武汉病毒研究所与军事科学院军事医学研究院的重要研究成果，这是全球第一个发表在同行评审的期刊上的针对抗新冠病毒候选药物筛选的实验性研究成果，目前已有超过120万次的浏览量。

“2018年之前我们很少能抢发到如此受关注的热点研究成果。”《细胞研究》编辑部主任程磊说，《细胞研究》采取了专业科学编辑负责制的运作方式，科学编辑的核心工作是和科学家进行顺畅的学术沟通，为作者提供最优质的服务，从而吸引到优秀的稿件。

能否争取到高水平成果的首发权，是科技期刊质量和影响力的直接体现。近年来，我国一批期刊在办刊理念、标准规范等方面快速与国际接轨，开放办刊迈出坚实步伐，质量品质和传播能力快速提升，以往大部分中国作者的国际科技论文发表在国外期刊上的状况正在扭转。

“西湖大学/复旦大学发现新冠病毒进入人体细胞的新受体”“中国高超音速发动机‘突破美国研究遇到的瓶颈’”“研究发现低致死率非洲猪瘟基因II型自然变异流行株”“突破学术界和工业界传统认知，解决聚氯乙烯生产中汞催化剂的流失和环境污染问题”……近年来，越来越多的优秀科研成果在中国品牌期刊发表。

2020年，ESI顶尖论文全球排名前100的机构中，有78家机构在我国领军期刊发文共计1965篇，较2019年增长39%。

引领科技发展 坚持“四个面向”凝聚科研攻关力量

高水平科技期刊担负着引领科技发展的重要使命。“中国科技期刊要坚持‘四个面向’，以服务科技强国建设为根本。”中国科协党组书记、常务副主席、书记处第一书记怀进鹏说。

《工程》通过数据挖掘和专家研判，遴选最新前沿交叉热点，邀请相关领域的优秀科学家组稿。针对关键技术“卡脖子”问题以及全球气候变化等重大问题，组织了“稀土永磁材料”“碳中和前沿研究”“清洁电力”等专题，引发相关领域的关注与探讨。

新冠肺炎疫情暴发以来，《国家科学评论》共发表20余篇相关文章，内容涉及新冠病毒演化、无症状传播、新发地新冠肺炎疫情溯源等重要成果。其中，北京大学陆剑团队关于新冠病毒进化的论文引发科学界和媒体热议，被国外228家媒体报道321次，微博阅读量超过7.1亿次，讨论5.5万次。

与此同时，大量科技期刊组织发表了一系列中国本土特色研究成果，例如，“推进绿色铁路工程建设，促进中国铁路可持续发展”“我国蝗虫绿色防控技术体系集成与应用”“南海北部海底滑坡相关灾害分区”“‘橘生淮北则为枳’背后有玄机”等，对相关领域发展起到良好促进作用。

“中国科技期刊卓越行动计划的支持，在加强科技期刊的学术引领力、树立‘把论文写在祖国大地上’的价值导向等方面发挥了积极作用。”中国工程院院士项昌乐表示，期待科技期刊在把我国建成世界主要科学中心和创新高地的征程中发挥更大作用。

(责编：赵欣悦、白宇)