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东亚企业家齐聚太湖共商加强产业对接合作

2021年05月17日20:13 | 来源：新华网
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新华社南京5月17日电（记者杨丁淼、刘巍巍）17日，55个总投资78亿美元的日资、韩资项目，在江苏苏州举办的东亚企业家太湖论坛上现场签约。600多位来自江苏和日本、韩国的企业家代表、商协会负责人齐聚太湖之滨，共商加强产业对接合作，提升产业链、供应链的稳定性和竞争力。

据介绍，现场签约日资、韩资项目涵盖生物医药、新一代信息技术、高端装备制造和新能源等产业领域。此外，中韩创意产业知识产权中心、科玛人才孵化基地等新业态项目，以及一批为日资、韩资企业配套的中资项目成功签约落地，将为江苏与日韩产业合作注入新动力。

论坛上，江苏日韩企业人才服务合作云联盟正式启动。来自江苏和日本、韩国的企业代表共同发布“东亚企业家太湖倡议”，呼吁共同抢抓发展机遇，加强产业链供应链合作，促进产业创新发展。

本次论坛以“畅通东亚产业循环，携手合作共赢发展”为主题，由中国国际商会、江苏省外商投资企业协会、日本贸易振兴机构、日中经济协会、大韩商工会议所、韩国贸易协会共同主办。论坛得到日韩企业家的积极响应，共有373位日韩企业客商参会。

(责编：赵欣悦、白宇)

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