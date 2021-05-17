近年来，以物联网、大数据、云计算和人工智能为代表的新一轮信息技术浪潮扑面而来，新一轮信息技术革命的蓬勃发展，推动全球加速进入数字经济时代，也让石油石化企业的发展面临全新的商业环境和竞争挑战。作为石油石化行业数字化、智能化领域，覆盖全产业链两化深度融合最权威、最具影响力、最高品质的交流合作平台，“2021年中国石油石化企业信息交流大会暨油气产业数字化转型高峰论坛”于2021年5月13日在北京盛大开幕。

大会是中国石油学会、中国石油天然气集团有限公司数字和信息化管理部、中国石油化工集团有限公司信息和数字化管理部、中国海洋石油集团有限公司科技信息部、国家石油天然气管网集团有限公司科技数字本部、国家能源投资集团有限责任公司信息化管理部、中国中化集团有限公司信息技术中心、陕西延长石油（集团）有限责任公司科技与信息化管理部联合主办的石油石化信息技术领域年度盛筵。

全国政协经济委员会副主任、中国石油天然气集团有限公司原董事长、中国石油学会名誉理事长王宜林、中国科学技术协会徐延豪、中国工业经济联合会会长李毅中为大会开幕致辞。

会上，公安部网络安全保卫局副局长、一级巡视员郭启全从问题导向、实战引领及体系化作战几方面对网络安全相关议题作了详细阐述；中国石油、中国石化、中国海油、国家管网、国家能源分享了各自在数字化转型、智能化发展方面的探索和取得的应用成果；中国科学院、中国工程院院士，各石油石化企业、大专院校、科研院所、国内外知名IT企业的领导、专家和学者围绕石油石化企业数字化转型、智能化发展需求，结合信息技术发展趋势和“十四五”信息化战略规划作专题报告。

大会同期举办了能源CIO论坛，不仅聚焦石油石化行业，更包括电力、煤炭等能源行业，来自中国科学院、中国工程院院士、能源央企的信息技术负责人和知名IT企业专家就领导力转型、业务转型、IT转型、组织转型、人员能力转型等具体需求问题展开了高质量对话。

为期两天的会议共吸引4000余人参加，除特邀主旨报告外，共设置了工业互联网、大数据（含数据湖）、人工智能、网络安全、智能油气田、智能炼化、智慧管网、智慧销售、智能工程9个专题论坛和昆仑数智、中国石油勘探院、石化盈科、中国海油信息技术中心4个技术与成果分享会，与会专家深度分享了油气全产业链数字化转型理论研究的最新进展与成功案例，智能油气田、智能炼化、智能管道、智慧销售、智能工程、智慧研究院等重要创新成果和经验做法及5G、人工智能、大数据、区块链、数字孪生等数字化新技术与油气产业融合创新途径和解决方案，共同探讨新形势下油气产业数字化转型面临的共性问题与破解之道，与会代表纷纷表示大会的召开为石油石化企业数字化转型战略实施、提升数据资产价值创造能力、不断提高自主创新能力和网络安全水平，贡献了智慧和解决方案。

信息化新技术及新成果展示中心是大会的展览板块，来自华为，蚂蚁、联想集团、360、昆仑数智、石化盈科、阿里云，奇安信、中国电子系统、微软、IBM等国内外知名IT企业为石油石化企业信息技术负责人和专家及科技工作者展示了最新的技术成果和解决方案。

大会成功构建了油气行业内外协同、合作共赢的数字技术发展生态圈，充分展现了石油石化行业创新发展的良好形象，为更好地助力石油石化企业数字化转型战略实施、深化交流合作发挥了积极作用。

(责编：赵超、吕骞)