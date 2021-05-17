5月15日，中国联通携手华为召开主题为“5G新技术，产业新赛道，客户新体验”的5G-Advanced技术联合创新发布会。围绕联通全新的品牌标志“创新，与智慧同行”，双方联合提出了“智慧”系列三大5G-Advanced技术方案，包括“智构新视界”“智享大上行”“智慧超感知”。

中国联通和中国电信以共建共享方式打造全球首张规模最大的5G共享网络，目前已经建成超40万座基站。在行业应用方面，中国联通于2020年8月发布了5G专网和专线产品；通过聚焦重点领域和行业，成功打造多个5G灯塔项目，实现了to B领域的商业化落地。

中国通信标准化协会副理事长兼秘书长闻库进行开场致辞。他表示，中国在布局新基建、发展5G方面引领全球，中国联通5G发展成绩斐然。为满足未来业务发展需求，需要持续加强5G技术的创新，推进5G新技术的研发。

中国联通集团副总经理买彦州表示，千家万户、千行百业不断涌现的业务需求是5G持续发展的动力。5G将实现万物智联，在更多领域开辟新的产业赛道，这需要5G技术持续创新演进，为新产业赛道提供更强大的能力支撑。中国联通将落实聚焦、创新、合作战略，携手产业各方，共推5G演进，共享美好未来，为数字经济发展持续赋能。

华为技术有限公司常务董事、运营商BG总裁丁耘表示，5G将走向高质量发展阶段，未来应用场景不断升级，5G需要持续演进，为万物智联注入新动能。华为通过持续演进创新，打造更好的5G网络，助力构建万物智联的美好社会。

据悉，“智构新视界”面向XR虚拟交互，“智享大上行”面向大众直播、宽带物联等产业，“智慧超感知”面向高精定位、车联网、无人机、智能驾驶等产业。

(责编：赵超、吕骞)