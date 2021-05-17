5月17日，由工信部主办的“世界电信和信息社会日”峰会在郑州召开。华为技术有限公司副总裁靳玉志在主论坛发表演讲。靳玉志表示，无线5G和千兆光网协同发展，形成合力，二者构成的“双千兆”网络，将共同推动我国数字经济的发展，加速各行各业的数字化转型。

靳玉志发表双千兆建设主题演讲

2021年3月，“加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景”被首次写入政府工作报告，工信部也迅速印发了《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021年-2023年）》，统筹推进以5G和千兆光网为代表的“双千兆”网络建设快速落地。

5G网络具有灵活性高、移动性强、连接数多等技术优势；千兆光网是采用光纤连接，具有传输带宽大、抗干扰性强等优势的固定网络，更适合室内、粉尘和复杂环境。通过两者协同，可以带动运营商的“固移融合”业务模式创新，满足不同行业、不同场景的差异化网络需求。

目前，5G的产业已经有了成熟的产业生态和产业平台。在5G国际标准制定方面，我国已成为ITU、3GPP等国际行业组织的重要力量。这直接使得5G技术的国际标准化降低成本、并能加速应用落地；电信运营商、设备供应商与行业共同发展5G应用，也可以顺利推进产业转型。全行业的参与和投资，促进了规模效应，惠及整个产业生态。稳定可靠、开放透明的5G生态，有助于5G自身的长期成功。而光产业的发展，目前还存在产业生态碎片化问题。2020年2月25日，欧洲电信标准化协会ETSI在行业趋势的推动下，正式成立了F5G（the 5th generation fixed network，第五代固定通信网络）产业工作组，并提出了光联万物(Fibre to Everywhere)的产业愿景，呼吁共同打造光网络的产业平台，促进行业应用。目前F5G成员已经达到69位，包括信通院、电信、联通和华为。一年多以来，中国在全面加速F5G的应用创新方面，实践经验极为丰富。加速双千兆发展，落地千兆光网的建设目标，也将为全球各国的F5G发展提供参考和借鉴，千兆光网在各行各业的应用，也会更加完善和丰富。

靳玉志介绍，“双千兆”网络和每个人、每个家庭都息息相关，无处不在的高速网络和快速发展的新业务、新应用正改变着人们的生活。

对个人用户而言，相较于4G，5G用户的体验速率达到数百兆、甚至1G；移动性方面，5G支持时速高达500km/h的通信环境，端到端时延降低到ms级。良好的覆盖让用户可随时随地接入5G服务，数据下载不等待，视频观看不抖动。

在家庭应用领域，过去一年里，在线教育、在家办公、视频交流在过去一年已成为新常态，家庭从娱乐中心逐步转化为娱乐和生产中心，这对家庭网络的性能提出了更高的要求。华为利用FTTR（Fiber to the room）方案，将光纤拉到每个房间，配合超宽频谱Wi-Fi 智能光猫，可为用户提供“真千兆”的Wi-Fi接入体验，以及全屋Wi-Fi漫游切换0感知，在屋内任何一个角落，用户都能感受到千兆全光Wi-Fi接入的极致体验。目前，中国已有超过20家省市的运营商分公司发布了这种基于全光Wi-Fi的FTTR套餐。

而在制造业数字化转型过程中，AGV已成为智能仓储改造的主力军，但传统Wi-Fi连接不稳定，AGV在移动运输中，网络连接容易出现闪断。在多AGV协作场景下，还要求两车20毫秒同步，实时完成控制、速度、位置和姿态等信号信息的同步。通过5G+MEC，可以满足AGV联接常在线、多AGV业务部署，运输效率提升20%。

同样在制造与工业领域，华为成功自研的业界首条ONT自动化产线已落地华为南方工厂。该产线结合工业PON技术，将光纤连接到生产机器，光纤替代网线，可以做到“0”电磁干扰；无源线路替代有源，带来“0”消防隐患；超大带宽和超低时延，AOI实时上传，大幅提升了生产效率，打造了18秒就可以造出一台高品质ONT的硬核技术。同时，设备的占地空间也较此前缩减了80 %。

在更广泛的数字民生方面，“双千兆”网络应用的价值也得到了充分的体现。很多医院已逐步将医疗影像、电子病历等上到云端，这些应用对网络的带宽、连接的稳定性、信息访问的流畅性提出了更高要求。

以院前急救为例，5G技术将急救车和医院联为一体，实现“上车即入院”。救护车上病人的生命体征信息可实时回传到医院，实现院前院内无缝对接，为病人赢得抢救的黄金时间。

医疗影像上云、远程访问方面，常规CT影像产生的数据量是数百兆，双源CT影像大于1个G，核磁共振影像数据量达到几个G级，而病理切片图像更是高达十几个G。如果利用OTN入云专线的大带宽、毫秒级低时延特性，就可以让不同医院、不同科室的医生，在获得授权的情况下，快速、流畅地访问同一病人不同时期的影像资料，做出全面、准确的诊断；同时，也打破了地域限制，让偏远地区和农村患者在家门口就能享受省级医院的医疗服务水平。

在协和深圳医院，其网络系统已经采用了OTN全光网架构，并与全区89家社康医院、5家综合医院实现双向转诊、检测检验结果互联互通，CT影像的读取时间从过去的30几秒缩短至1秒以内，影像访问的流程性得到极大地改善。

由此可见， 5G和千兆光网构成的“双千兆”网络，是新型网络基础设施的核心支撑和“数字底座”,已经成为新时期我国高质量发展的重要支撑。根据工信部《千兆城市评价指标》的指示，5G基站密度要求达到每万人12个，千兆光宽覆盖率要达到80%，才能够较好支撑社会经济发展。靳玉志建议，OTN站点的数量也应在未来的建设中，达到每万人4个的标准，才可以满足各场景的网络需要，更好地促进数字经济的发展。

靳玉志表示：“5G、千兆光网是联接技术，每万人5G基站数、千兆光宽覆盖率和OTN站点数，反映的是联接的密度。算力、AI、云等服务，则反映的是计算的精度。联接密度结合计算精度，可以在某种程度上反映出一个国家数字经济的强度。通过支持5G与千兆光网的协同发展，华为可以为各行各业的数字化转型提供坚实的联接基础，同时，加大应用创新力度，将技术转化为生产力，华为也可为生产、交通、金融、能源等各行各业提供数字新动能，将数字世界带给每个人、每个家庭、每个企业、每座城市。”

(责编：赵超、吕骞)