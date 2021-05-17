随着消费者对网络需求的不断提高，5G对居民生活工作方方面面的影响越来越显而易见。为响应省政府开展“5G进万家”公益活动的号召，集中解决通信客户服务难点、痛点问题，5月16日下午，山东联通在全省各市、县同时启动一百余场“5G智慧讲堂进社区活动”， 到消费者中间解疑答惑，普及5G智能手机应用、全屋智能推广及防范电信诈骗知识，让广大市民对新一代网络技术和网络安全有更加直观、更加全面的了解和认识，同时免费为社区居民进行网络检测和小障碍维修，6月底前全省将完成1000多个小区的巡讲。济南市政府党组成员、副市长孙斌，山东联通党委书记、总经理韦海波，济南市工业和信息化局党组书记、局长汲佩德，济南联通党委书记、总经理万京春一同启动济南站活动。

作为一个从抗日战争的炮火中发展壮大起来的百年企业，山东联通始终传承“红色战邮”精神，不忘初心，牢记使命，弘扬优良传统，多年来坚持为各级党委、政府、人民群众提供优质、可靠、先进的通信服务。此次活动以动画视频、实物、展板、互动讲解、有奖问答等多种形式展现，吸引了大量社区群众参与，通俗易懂，现场智慧家庭工程师整装待发，随时接受邀约，入户查修障碍，受到社区居民的热烈欢迎。山东联通各地公司深入社区、商圈广场，开展各具特色的巡讲活动，将5G等智慧应用带入全省千家万户，助力民生，提高生活质量，推进智慧城市建设，为千兆城市建设发展“加档提速”。

近年来，山东联通坚持创新发展，深入落实“网络强国”战略，主动投身全省“新旧动能转换”重大工程。2015年，山东联通打造的全光光纤精品宽带网络在全省所有城区、行政村实现100%光纤覆盖；2018年实现200M及以上宽带用户超过90%；2021年在千兆网络建设和应用推广上实现质的飞跃，现已经具备了全省城区范围内“三千兆”网络接入能力，让千兆5G、千兆宽带、千兆WiFi进入了寻常百姓家。截至目前，已建成4.8万个千兆双优小区、1529个千兆双优乡镇。一周前，山东联通在省内率先推出FTTR全屋千兆光纤产品，革新家庭内传统网线组网方式，重塑人们各大生活场景，并向全省家庭用户承诺千兆宽带WiFi测速赔偿，引起中高端家庭市场巨大反响。

山东联通将不断升级建设5G和宽带网络，扩大覆盖规模，践行央企担当，全力保障民生服务，助力推进山东全省千兆城市建设，谱写网络强国建设精彩华章。

(责编：赵超、吕骞)