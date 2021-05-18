本报记者 邱海峰

日前，工人在江淮汽车山东青州分公司总装车间生产线上组装生产。

王继林摄（人民视觉）

五月十七日，在江西省赣州市佳腾电业（赣州）有限公司，企业员工正在赶制出口订单产品。

胡江涛摄（人民视觉）

国家统计局5月17日发布的数据显示，4月份，全国规模以上工业增加值同比增长9.8%，两年平均增长6.8%，环比增长0.52%；社会消费品零售总额33153亿元，同比增长17.7%，两年平均增长4.3%，环比增长0.32%。国家统计局新闻发言人付凌晖指出，从4月份的情况来看，受上年同期基数逐步抬高的影响，多数生产和需求指标比3月当月增速有所回落。但从两年平均增速和环比增速来看，经济运行继续保持稳定恢复态势。同时，就业物价总体稳定，新动能发展持续壮大，企业预期和效益改善。总的看，经济运行恢复态势没有改变。

市场主体活力增强

对于4月份国民经济表现，付凌晖在5月17日举行的国新办新闻发布会上谈到了三方面特点。

一是生产稳中有升，需求继续扩大。从生产看，4月份规模以上工业增加值同比增速两年平均是6.8%，比上月加快0.6个百分点。从需求看，4月份出口两年平均同比增长14.7%，比上月加快；社会消费品零售总额两年平均同比增长4.3%，继续保持稳定增长态势；1-4月份，固定资产投资两年平均同比增长3.9%，比1-3月份加快1个百分点。

二是就业总体稳定，消费价格温和上涨。4月份，全国城镇调查失业率为5.1%，比上月下降0.2个百分点。从就业主体人群看，25-59岁就业主体人口调查失业率是4.6%，比上月下降0.2个百分点。前4个月，全国城镇新增就业达到437万人，就业总体在扩大。从价格情况来看，4月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.9%，保持温和上涨态势。

三是发展新动能持续壮大，市场主体活力增强。4月份规模以上工业中，装备制造业和高技术制造业两年平均同比分别增长11.2%和11.6%，明显快于全部规模以上工业增加值增速。从市场主体来看，1-3月份，规模以上工业企业利润同比增长1.4倍，两年平均增长22.6%，保持较快增长。从企业预期看，制造业采购经理指数（PMI）和服务业商务活动指数均连续14个月保持在临界点以上，企业活力持续改善。

物价有条件保持稳定

4月份工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨6.8%，涨幅比上月扩大2.4个百分点，市场普遍关注其未来走势及其对物价的影响。

付凌晖表示，PPI同比涨幅扩大有三方面因素：一是上年同期基数较低的影响。二是国内经济逐步恢复，需求逐步改善。三是国际大宗商品价格上涨对国内输入性的影响。“其中，主要原因是上年同期基数较低，在2.4%的扩大涨幅中，去年低基数影响大概占到62.5%。下一阶段，基数的影响对于PPI涨幅扩大的抬升作用会降低。”

“从PPI对CPI的影响来看，PPI对CPI肯定会有传导，但因为中国的工业行业门类比较齐全，产业链条比较长，上游向下游的传导是逐步递减的。”付凌晖说，从这几年特别是2016年的情况来看，PPI向CPI的传导整体上并不是那么明显，主要原因是下游的市场竞争非常充分，市场供给能力比较充足。

关于整体价格形势，付凌晖表示，全年价格保持稳定是有条件的。目前CPI温和上涨，4月份同比上涨0.9%，核心CPI只有0.7%，属于小幅上涨。从结构上的因素来看，随着生猪产能恢复，猪肉价格同比下降，4月份下降21.4%，食品价格整体在下降。从全年来看，粮食生产总体稳定，库存保持比较高的水平，食品价格有望保持总体稳定。

着力推动高质量发展

4月份，市场销售保持恢复态势，接下来这一态势能否延续？付凌晖介绍，4月份商品零售两年平均同比增长4.8%，与1-3月份持平。同时，服务消费也保持恢复态势，4月份餐饮收入两年平均同比增长0.4%，一季度为两年平均下降1%。

“从消费形态来看，网上零售继续保持较快增长。1-4月份，实物商品网上零售额两年平均同比增长15.6%，比1-3月份加快0.2个百分点。”付凌晖说，从实体店零售来看，两年平均增速也比上月有所加快。

付凌晖指出，一季度，消费在三大需求中的贡献率已回升至最大。下阶段，消费保持稳定恢复有很多有利条件。随着经济稳定恢复，就业在扩大，一季度居民收入也在增加，这有利于提高消费能力。消费者对于经济前景的预期在改善，也有利于增强消费预期。“从这些方面来看，预计消费对经济增长的贡献还会持续改善。”

“总的来看，4月份我国经济运行稳中加固、稳中向好。从下半年情况看，经济持续恢复还有较好的支撑。”付凌晖说，同时也要看到，全球疫情形势仍然复杂，世界经济恢复很不平衡；国内经济恢复基础尚不牢固，发展中出现一些新情况新问题。下阶段，要巩固经济恢复性增长基础，保持经济运行在合理区间，着力推动高质量发展，努力构建新发展格局，促进经济社会持续健康发展。

(责编：郝江震、岳弘彬)