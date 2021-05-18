本报记者 汪文正

一季度，江苏全省港口完成货物吞吐量7.1亿吨、同比增长16.7%，其中外贸吞吐量完成1.4亿吨、同比增长15.7%，集装箱吞吐量同比增长29.81%。图为4月18日，连云港港集装箱码头一派繁忙。

王 春摄（人民视觉）

4月29日，内蒙古二连浩特铁路口岸列车云集。

夏 亮摄（人民视觉）

4月29日，江西省新余市高新区华腾地毯产业园工人在簇绒车间生产线上赶制出口地毯产品。

赵春亮摄（人民视觉）

4月16日，在浙江省杭州市临安区天目山镇一家外贸企业的车间内，工人正抛光即将出口海外的自行车钢圈。

胡剑欢摄（人民视觉）

“十四五”开局之年，中国外贸取得“开门红”。

海关总署近日发布的数据显示，1-4月，全国进出口总值11.62万亿元人民币，同比增长28.5%，比2019年同期增长21.8%；按美元计价的进出口总值为1.79万亿美元，同比增长38.2%，比2019年同期增长27.4%。外贸继一季度同比增长29.2%后，延续了稳中加固、稳中向好的态势。

值得一提的是，各区域、各省份外贸成绩单新亮点不断涌现，中西部地区外贸表现尤为活跃。

各地外贸复苏亮点多

“食品、箱包、服装、纪念品……这个小长假，全家人到海南‘买买买’，对购物的积极性甚至超过了游山玩水。”回味“五一”海南之旅，已回到单位上班的北京市民王萍意犹未尽。

据统计，“五一”假期，海南离岛免税购物市场持续火爆，海口海关共监管离岛免税购物金额9.93亿元，购物人次12.1万人次，购物件数134.5万件，同比分别增长248%、141%和229%。

海南离岛购物火热是外贸持续向好的一个缩影。1-4月，全国出口6.32万亿元，同比增长33.8%，比2019年同期增长24.8%；进口5.3万亿元，同比增长22.7%，比2019年同期增长18.4%。

传统外贸重地继续发挥着“挑大梁”作用。一季度，东部地区出口5689亿美元，同比增长44.4%，增幅较大的山东、河北分别增长56.2%和52.7%；同期，东部地区进口4905亿美元，同比增长26.7%。广东受益于国际需求回暖和外贸产业强大供给能力，进出口强势增长，总额达1.83万亿元，同比增长33.4%，占同期中国内地进出口总值的21.6%。上海一季度实现进出口总值8767亿元人民币，同比增长15.8%。其中，出口机电产品2315.4亿元，增长13.6%，占同期上海市出口总值的69.3%，其中集成电路出口363.8亿元，增长6.5%，笔记本电脑和汽车出口成倍增长。

在中欧班列开行数量不断增加、中国与东盟和“一带一路”沿线国家经贸合作持续深化背景下，中西部地区外贸日益活跃。

4月28日，在广西钦州港，满载大米、矿石的集装箱班列鸣笛启程发往重庆，其开行标志着西部陆海新通道班列累计开行总量突破1万列大关。连接重庆、广西和新加坡的“渝桂新”常态化运行班列，畅通了中国中西部地区同东盟国家经贸往来的西部陆海新通道。3年来，西部陆海新通道班列逐步实现海铁联运“最后一公里”零距离接驳，开行数量增加25倍，加入西部陆海新通道“朋友圈”的国家和地区越来越多。

数据显示，一季度，中西部地区外贸进出口1.5万亿元，增长45.1%，增速比外贸整体增速高15.9个百分点，占全国进出口比重较去年同期提升2个百分点，达到17.8%。中部省份中，湖北迅速恢复，一季度全省进出口总额达1174.6亿元，同比增长88.1%。西部地区，西藏一季度外贸同比增长90.5%，增速居31个省份之首。

利用外资方面，一季度东部、中部、西部地区实际使用外资分别增长38.2%、36.8%和90.9%。

“中西部地区外贸表现活跃，承接产业转移能力增强，这充分体现了我国外贸的国内区域布局进一步优化。”海关总署统计分析司司长李魁文说。

向全球价值链高端攀升

量在扩大，质也在提升。

东部外贸大省正加快向全球价值链更高地位攀升。从外贸数据看，在保持较快增速的同时，加工贸易比重下降、高附加值产品出口增加、民营企业在外贸格局中活力增强等特征较为突出。

一季度，浙江、广东外贸同比增速均跑赢了全国增速。许多外贸企业继续扩大产能，加班加点赶订单。

“车间正开足马力，订单交货时间已经排到3个月之后。”位于浙江省宁波市江北区的赛嘉电器是一家主要研发生产电动牙刷、牙刷消毒器配件等个人护理产品的国家高新技术企业。公司外贸部经理王芳介绍，除了欧美、日韩等主要市场，公司还不断开拓东南亚市场，着手在泰国投资打造海外生产基地，公司生产的电动牙刷也已入驻当地电商平台。

凭借优良的产品质量和不断提升的附加值，外贸企业议价空间进一步提升。

位于宁波市海曙区的中策亿特电子有限公司，9条外贸生产线开足马力生产电子变压器、电源装置等产品。“近几年，我们与科研机构合作，不断加强产品研发和技术创新，产品功能越来越完善。”总经理徐至瑞介绍，公司产品畅销北美、欧洲市场，在外贸出口额快速增长的同时，还略微上调了客单价格以保证利润。“得益于严格的质量管理，产品赢得了海外客户们的信赖，大家都愿意接受合理的涨价幅度。”徐至瑞说。

与此同时，中西部地区外贸不断涌现新增长点，国际市场进一步拓展。

在外贸进出口总值连续多年保持中部省份第一的河南，一季度外贸依旧亮眼：综合保税区外贸增速更快，航空运输方式进出口比例提高，与主要贸易伙伴进出口保持快速增长，围绕手机产业链的进出口高速增长。郑州海关有关负责人分析，国内外市场需求增加、5G手机需求旺盛等，是一季度河南外贸交出漂亮成绩单的主要原因。

在西藏，进口民用航空器充实国内航线拉动外贸上扬。同时，当地国有企业表现抢眼，进出口值6.43亿元，增长4.9倍。拉萨经济技术开发区进出口值8.49亿元，增长3.8倍，成为推动区域经济增长的新引擎。

重大项目建设也推动外贸取得“开门红”。在广西，北部湾国际门户港等项目建设快速推进，中欧班列开行量与质齐升，防城港第三进港铁路专用线建成通车。一季度，西部陆海新通道海铁联运班列累计开行1325列，同比增长89%；北部湾港完成集装箱吞吐量126.39万标箱，同比增长36.81%。目前，北部湾港已开通53条集装箱航线，实现与100多个国家和地区的200多个港口通航。

全年稳外贸工作基础牢

外贸开局良好，下一步各地如何做好稳外贸工作？

东部地区正下大力气巩固现有优势、促进外贸高质量发展。

浙江提出，要加快外贸优化升级，建设全球投资避风港，提升浙江在全球价值链的地位。6月8日，第二届中国-中东欧国家博览会暨国际消费品博览会将在宁波开幕，相关国家的一批高技术产品和项目将在会上集中亮相。“未来五年，浙江力争进口中东欧国家商品200亿美元，实现双向投资超过15亿美元，与中东欧国家跨境电商贸易额年均增长争取超过30%，推动浙江成为中国-中东欧国家合作的中心枢纽、中东欧国家进入中国这一世界市场的重要桥梁。”浙江省副省长朱从玖说。

中部地区明确将抓住中部地区高质量发展机遇，在对外开放领域取得更多成绩。

5月21日，第十二届中国中部投资贸易博览会将在山西太原举办。商务部副部长王受文指出，中部地区在对外开放方面具有要素成本、区位和市场、开放政策和平台等优势，“东可以通过沿海地区出口，西可以通过中欧班列向中亚地区、东欧地区出口，有非常好的进出口地理优势”。

海南自贸港建设也迎来新利好。日前，商务部等部门印发《关于推进海南自由贸易港贸易自由化便利化若干措施的通知》，发布28项涵盖货物和服务贸易的措施，让海南自贸港迈向高质量建设“快车道”。商务部自贸区港司司长唐文弘指出，《通知》对于海南自贸港贸易自由便利政策制度设计中实行“一线”放开、“二线”管住的区域提出有针对性的放宽限制安排，相关政策措施将为未来全岛封关运作探索路径、积累经验。

区域协调发展已成为外贸稳中提质的重要发力点。在一些外贸大省，一季度加工贸易进出口在外贸总值中的比重持续下降。据了解，由于疫情等因素影响，原料与产品“两头在外”的外贸模式受到冲击。日前，商务部发布《关于开展国家加工贸易产业园申报认定工作的通知》，决定培育建设一批国家加工贸易产业园，引导加工贸易梯度转移，建立东中西产业合作互济的长效对接机制，支持中西部和东北地区参与国际循环。有关专家指出，加工贸易是外资企业较为青睐的领域。国家出台政策引导加工贸易向中西部和东北地区转移，有助于区域协调发展，也有助于稳住外贸外资基本盘。

“从全年看，中国继续做好稳外贸工作有基础、有条件，中国进出口将保持全年稳中向好态势。”海关总署相关负责人表示。

中国外贸延续

稳中向好态势

●1-4月，全国进出口总值11.62万亿元人民币，同比增长28.5%，比2019年同期增长21.8%；按美元计价的进出口总值为1.79万亿美元，同比增长38.2%，比2019年同期增长27.4%。

区域更协调

东 部

一季度，东部地区出口5689亿美元，同比增长44.4%，上年同期为下降13.2%；东部地区进口4905亿美元，同比增长26.7%，上年同期为下降4.9%。

其中：

广东进出口总额1.83万亿元，同比增长33.4%，占同期中国内地进出口总值的21.6%。

上海进出口总额8767亿元，同比增长15.8%，笔记本电脑和汽车出口成倍增长。

中西部

一季度，中西部地区外贸进出口1.5万亿元，增长45.1%，增速比外贸整体增速高15.9个百分点，占全国进出口比重较去年同期提升2个百分点，达到17.8%。

其中：

河南外贸进出口总值居中部第一，与主要贸易伙伴进出口保持快速增长，围绕手机产业链的进出口高速增长。

湖北外贸迅速恢复，进出口总额达1174.6亿元，同比增长88.1%。

西藏外贸进出口额同比增长90.5%，增速居全国31个省区市之首。

(责编：郝江震、岳弘彬)