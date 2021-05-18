白 明

“十四五”规划纲要提出，立足国内大循环，协同推进强大国内市场和贸易强国建设。同时强调，必须强化国内大循环的主导作用，以国际循环提升国内大循环效率和水平，实现国内国际双循环互促共进。

国内国际双循环互促共进，强化国内大循环的主导作用极为重要。进出口贸易虽带有外循环特征，但无论从中国经济发展阶段变化的角度来看，还是从对外开放所处的外部环境来看，或从维护经济安全视角来看，中国对外贸易发展都需要更多坚持以我为主的大格局。

近段时间进出口贸易逆势上扬，主要得益于国内大循环主导作用的发挥。短时间看，随着疫情防控形势好转，外贸企业迅速复工复产。长期来看，依靠着对外贸易转型升级，自主品牌与自主知识产权这两大“自主”也为培育外贸竞争新优势起到助力作用。

国内大循环对进出口贸易发展所起到的推动作用不仅体现在总体规模的变动，也体现在某些进出口贸易结构性指标的变化上。

分地区看，西部大开发、中部地区崛起等区域协调发展战略的推动离不开外贸助力。前4月，中西部进出口贸易快速增长，很大程度上得益于一系列“量身定制”的政策支持措施，如支持更多中西部城市开行中欧班列、国家发改委专门针对中西部省份出台更为宽松的鼓励外商投资清单等。

同时，制造业转型升级加快推动对外贸易转型升级。国内企业在参与国际分工过程中逐步变被动为主动，附加值相对较低的加工贸易在进出口贸易中所占比重不断下降，从中国加入WTO之初的“半壁江山”降至今年前4个月的22.1%，而同期一般贸易则达到61.1%。

总体看，强化国内大循环的主导作用，有利于促进内需和外需、进口和出口协调发展。强化国内大循环的主导作用也会赋予外贸企业更多国际竞争中的主动权。例如，针对外贸企业出口转内销的相关支持政策，提升了外贸主体面临外部冲击下的存活率，使之获取国际市场优先站位。

当前，在外贸中强化国内大循环的主导作用仍将面临一些干扰因素。这些因素有些可以克服，有些可以回避，有些在短时间内难以完全克服。例如，中国作为全球最大的钢铁生产国，对铁矿石的进口依存度较高。今年以来，国际市场铁矿石价格大幅上涨，由于国际市场铁矿石供应过于集中，中国企业存在定价权较弱、议价能力不足等问题。只有坚持新发展理念，切实转变发展方式，才能避免在外贸中受制于人。这意味着，不仅要立足国内大循环推进贸易强国建设，国内大循环本身也要成为推进外贸高质量发展的动力。

从刚刚公布的前4个月进出口统计数据不难看出，国内大循环的主导作用发挥空间越来越大，如民营企业的国际竞争力不断提高、机电产品出口形成更多新热点、与“一带一路”沿线国家和地区实现贸易畅通、中欧班列惠及沿线诸多贸易伙伴、扩大进口战略初见成效等，这都离不开国内经济活力外溢效应的显现。因此，夯实国内大循环在新发展格局的主体地位，强化国内大循环在实现国内国际双循环互促共进中的主导作用，是未来中国从贸易大国迈向贸易强国的必由之路。

（作者系商务部研究院国际市场研究所副所长）

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