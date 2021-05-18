本报记者 陆娅楠 丁怡婷

高技术制造业增加值同比增长12.7%，社会消费品零售总额同比增长17.7%，全国城镇调查失业率比上月下降0.2个百分点……国家统计局5月17日公布的数据显示，4月份，我国生产需求持续增长，就业物价总体稳定，新兴动能培育壮大，国民经济延续稳定恢复发展态势。

生产稳中有升，新动能持续壮大。日前，国产15米级超大直径泥水平衡盾构机“之江号”在浙江中铁工程装备有限公司成功下线。据中铁工程装备集团总经理赵华介绍，这台直径约5层楼高、长约120米、重达4300吨的“巨无霸”，将在杭州之江路输水管廊及道路提升工程中大显身手。

4月份，我国规模以上工业增加值同比增速两年平均为6.8%，比上月加快0.6个百分点。其中，装备制造业和高技术制造业两年平均同比分别增长11.2%和11.6%，明显快于全部规上工业增加值增速。绿色低碳智能型新产品也保持较快增长，新能源汽车、工业机器人产量两年平均增速都保持两位数增长。

需求继续扩大，市场主体活力增强。今年清明期间全国出游人次约1.02亿，同比增长144.6%；银联网络交易金额9036亿元，同比增长3.6％……消费活力展现中国经济的蓬勃生机。

包括消费在内的内需继续扩大，是4月经济运行的重要亮点。4月，社会消费品零售总额两年平均同比增长4.3%，继续保持稳定增长态势。1至4月份，实物商品网上零售额两年平均同比增长15.6%，比1至3月份加快0.2个百分点。1至4月份，固定资产投资两年平均同比增长3.9%，比1至3月份加快1个百分点。从企业预期来看，制造业PMI和服务业商务活动指数均连续14个月保持在临界点以上，企业活力也在持续改善。

就业总体稳定，失业水平稳步回落。福建召开首场新就业形态灵活就业专场招聘会，15家新就业形态企业亮出了配送员、仓管员、接单员等各类岗位5549个；青海搭建人岗精准对接平台，将“岗位供给清单”与“就业意向需求清单”进行精准匹配；湖南启动“创响三湘”行动计划，计划到2023年底，开展创业培训36万人次以上，新增发放创业担保贷款120亿元以上，力争扶持创业6万人以上……

随着疫情防控和经济社会发展的成果得到进一步巩固，以及促就业服务不断优化，我国就业总体稳定。前4个月，全国城镇新增就业达437万人，就业总体扩大。4月份，全国城镇调查失业率为5.1%，比上月下降0.2个百分点，比上年同期下降0.9个百分点；31个大城市城镇调查失业率为5.2%，比3月份下降0.1个百分点。从就业主体人群看，25岁—59岁就业主体人口调查失业率为4.6%，比上月下降0.2个百分点。

“总的来看，4月份我国经济运行稳中加固、稳中向好。”国家统计局新闻发言人付凌晖说。

《 人民日报 》（ 2021年05月18日 01 版）

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