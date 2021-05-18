本报记者 喻思南

近年来，随着“中国科技期刊卓越行动计划”的深入实施，科技期刊学术影响力持续提升，刊发的一流学术成果越来越多，有力促进了学术交流，提升了科技话语权，增强了科技界自立自强的信心。

首发原创成果，引领研究走向前沿

如何开发好新一代新冠病毒基因工程疫苗？今年3月，《国家科学评论（英文）》刊发的一篇研究论文提出了思路。该研究提出了基于抗原、抗体结构的疫苗设计理念。业界专家评价，该研究有望推动疫苗研发提档升级，让我国在新一代自主创新疫苗上走在世界前列。

生命科学是国际研究的热点，《细胞研究》是我国在该领域的代表性刊物。近年来，该期刊接连发表多篇重磅论文：去年2月，在全球首发了关于抑制新冠病毒药物筛选的工作，获得国际极大关注，浏览量超过120万次；今年1月，发表了发现新冠病毒进入人体细胞的新受体的研究，为开发新冠肺炎治疗方案提供了新思路。

原创成果首发，是科技期刊影响力的重要体现。《细胞研究》编辑部主任程磊介绍，2018年之前，国内科技期刊很难抢发到有如此关注度的论文，科研人员将文章投给《细胞研究》，体现了对本土期刊的认可。去年6月，知名科学数据公司科睿唯安发布的报告显示，《细胞研究》的影响因子达到20.507，这是我国原创学术期刊影响因子首次超越20。

在信息技术领域，去年7月，《科学通报（英文版）》发表了中科大团队的一项成果。该成果首次在“神威·太湖之光”上实现了千万核超大规模并行计算。

在植物学领域，今年2月，《分子植物》发表的一篇论文，揭示了豆科物种的起源分化、基因组多倍化以及根瘤菌固氮共生演化假说，为了解新生代物种多样性提供了重要视角。

在地质学领域，今年3月，《地学前缘》发表论文，总结澄江动物群研究成果，初步破解地球动物树如何起源成型，什么是寒武纪大爆发的本质内涵等科学难题。

“本土科技期刊做强后，有助于减少对外投稿时不必要的滞后，让国际同行更好、更早看到我国科研人员的工作，扩大我们在科技界的声量。”程磊说。

聚焦产业难题，服务国家重大需求

聚氯乙烯（PVC）是世界最重要的工程塑料之一，我国是全球第一大PVC制造国。限于资源禀赋，我国90%的PVC都基于煤化工的乙炔法进行生产，其中氯化汞催化剂是目前唯一实现产业化应用的催化剂。虽然该催化剂经济高效，但热稳定性差、使用寿命短，存在一定的隐患。

“找不到稳定的催化剂，产业根基就不牢固。”浙江工业大学教授李瑛说。她带领团队攻关多年，研发出单层分散的催化剂体系，不仅具有很好的稳定性，而且可用于放大生产。

“研究快做出来的时候，我首先想到的就是放在《催化学报》上发表。”李瑛回忆，产业界人士也读得懂《催化学报》，论文发在上面，能加快新技术应用。据了解，目前国内多家氯碱企业已经开始使用团队研究产品。

我国煤矿生产普遍采用长壁开采121工法。针对这一工法的不足，今年2月，中科院院士何满潮提出了一种开采新工法。该方法提高了煤炭资源回收率和开放的安全性。相关成果发表在《岩石力学与岩土工程学报（英文版）》上。

《中国电机工程学报》是电机工程行业的专业期刊，也是产业界关注的学术标杆。近年来，该期刊紧贴产业需求，策划组织一系列高质量文章。《中国电机工程学报》编辑部主任李泽荣介绍，国家提出“碳达峰、碳中和”目标后，行业急需了解相关研究动态。为此，他们与多个期刊策划了“支撑碳达峰、碳中和的能源电力关键技术”联合专栏，介绍相关创新成果。

业界专家表示，在一些优势学科，我国部分研究领先全球，学界和业界渴求相关研究进展。针对行业焦点，本土科技期刊组织文章，及时回应了产业界需求，更好服务国家战略。未来，本土科技期刊还应继续提升品质，努力成为各自领域的旗舰期刊。

利用全球资源，扩大学术话语权

前不久，中国工程院院刊《工程》刊出专题，介绍“绿色化工软物质”。这组文章由哈佛大学教授、中国工程院外籍院士戴维担任主编，汇聚了来自美国、荷兰、德国等国科学家的思考。

“中国的工程科技水平逐步位居世界前列，工程领域有可能率先取得突破，迫切需要建设世界一流工程类综合学术期刊。”中国工程院院士、《工程》执行主编陈建峰说，通过《工程》向全世界发出声音，能够引领学科方向。

国际化理念支撑起国际化视野。《工程》国际编委比例达到51%，刊发文章中一半以上来自国际科研团队，每篇论文至少有1位来自国际学术同行的审稿意见。

当前，学科加速融合，新的研究需要新的交流阵地，我国一批新兴刊物应运而生。2018年3月，上海大学主办的《电化学能源评论（英文）》创刊，这是全球首本专注电化学能源领域的英文综述期刊，填补了该领域英文期刊的空白；2018年，我国与英国科学家共同担任主编，创办了《生物设计与制造》，这是国际上3D生物打印和制造领域的首本科技期刊。

2020年第四期的《电化学能源评论（英文）》，刊发了2019年诺贝尔化学奖得主斯坦利·惠廷厄姆的文章《高容量锂离子电池锡基负极材料的挑战与发展》，在同行中引起较大反响。上海大学期刊社社长秦钠说，高起点创办本土科技期刊，不仅有助于推动我国在该领域的技术发展，还将提升国际影响力、提高学术话语权。

在聚集学术资源基础上，更多本土科技期刊承担起推动学术交流的工作。《纳米研究（英文版）》组建网格化学学术研讨会。2020年12月举行的一次会议，邀请了国内外8名著名科学家做分享，吸引参会人数上万人，观看人数达到15万人次。该刊物还设立了纳米研究“新锐青年科学家奖”。

《 人民日报 》（ 2021年05月18日 07 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)