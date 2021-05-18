江 耘

原标题：户用光伏从“微不足道”到“举足轻重”

正泰安能在其海宁工厂设立园区风光储充多能互补项目，构筑区域智慧能源综合运营管理生态圈。 受访者供图

150万户

截至2020年底，全国户用光伏累计装机已超过20吉瓦，安装户数预计超过150万户。其中，2020年纳入补贴规模的户用项目达10.1吉瓦，创下历史新高。

5月16日，记者在浙江省衢州市龙游县的芝溪家园看到，数百套整齐划一的楼房，屋顶普遍装有蔚蓝醒目的多晶硅光伏板，在阳光照射下，红蓝配色显得尤其鲜亮。

这一由浙江正泰安能电力系统工程有限公司（以下简称正泰安能）投建的屋顶光伏项目，共涉及7个行政村，1200户农户。2016年启动后，仅半年时间，即为其中90%以上的农户安装了屋顶分布式光伏电站。全部安装并网的装机总容量可达4兆瓦，年发电量超过400万度，相当于年户均发电3300多度，在满足全小区居民日常用电之余，还可出售一部分电能。

中国光伏行业协会名誉理事长王勃华近日在正泰安能主办的首届户用光伏创新发展论坛透露，截至2020年底，全国户用光伏累计装机已超过20吉瓦，安装户数超过150万户。其中，2020年纳入补贴规模的户用项目达10.1吉瓦，创下历史新高。

我国户用光伏发展表现抢眼

4月29日，国家能源局发布2021年一季度能源形势、可再生能源发展情况。截至今年一季度末，我国可再生能源发电装机达到9.48亿千瓦。其中，光伏发电装机达2.59亿千瓦，全国可再生能源装机规模稳步扩大。

以浙江为例，早在2016年9月，浙江省人民政府就印发了《浙江省百万家庭屋顶光伏工程建设的实施意见》。类似衢州市龙游县芝溪家园的项目模式在浙江多地推广实践。

近年来，我国户用光伏发展表现抢眼。据介绍，2019年国家安排的户用光伏新增总量为3.5吉瓦，但全年实际安装规模达5.3吉瓦，截至2019年底，全国户用光伏累计安装超过100万套。

“户用光伏是正泰集团基于国家战略部署和能源转型趋势做出的模式探索与创新。2018年以来，正泰安能在浙江百万家庭屋顶光伏工程的引领下，与国家电网合作，打造联合品牌。目前，正泰安能户用光伏累计安装规模近40万户。”全国工商联副主席、正泰集团董事长南存辉介绍。

浙江的光伏产业发展走在了全国前列，“十三五”期间，浙江引导扶持光伏产业发展，在省内培育构建了相对完整的近千亿规模的光伏产业链。截至“十三五”末，浙江建成户用光伏累计22万户，装机容量1.8吉瓦。

多场景开发助力实现“双碳”目标

位于河南省东北部的兰考县，一度因荒地、风沙闻名，由此孕育出了焦裕禄精神。如今，兰考县通过发展新能源，变劣势为优势，为焦裕禄精神注入了时代内涵——蔚蓝的光伏板扎根荒地、“大风车”在风沙中发电。

“2018年12月，我们开始兰考县光伏扶贫项目运维工作，其总装机容量35.3584兆瓦，共计6044户用电站、114个村级电站，年均发电量约3536万度，相当于每年减排二氧化碳约37720吨。”正泰安能有关负责人介绍。

当前，我国约90%的碳排放量集中在能源领域，这也驱使以光伏和风电为代表的清洁能源建设驶入了“快车道”。

正泰安能董事长陆川算了一笔账，根据住建部最新公布的我国常住人口城镇化率，目前农村人口约6亿，以12个农村居民拥有一个可利用屋顶来算，全国乡村户用光伏可用屋顶达5000万个，假设户均装机容量20千瓦，乡村的户用光伏市场总容量可达1000吉瓦。

“户用光伏贴近用户侧，降低了远距离输送的电能损耗，可减少碳排放，且在建设中不占用额外的土地资源，预计建成后每年可减少碳排放约10亿吨。”陆川补充道。

由156块405峰瓦的PERC电池组件组成的光伏停车棚、装有33块薄膜光伏路组件的光伏路面，以及集成应用了空气源热泵、建筑隔热膜等节能舒适产品的光伏小屋……位于嘉兴海宁，正泰海宁园区风光储充多能互补微电网项目，将分布式新能源发电、储能等通过先进交直流耦合微电网技术、大数据技术等结合起来，新能源装机容量约130千瓦。

就“十四五”光伏发展规划，国家发改委能源研究所可再生能源发展中心副主任陶冶表示，“双碳”目标意味着国家产业结构的调整，未来10年，新能源装机将保持在110吉瓦以上的年增速。

户用光伏未来将“担当重任”

2021年中央一号文件指出，要加强乡村公共基础设施建设，实施乡村清洁能源建设工程。今年2月，国家能源局下发《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》，文件提出积极推进分布式光伏发电的建设，结合乡村振兴战略启动“千乡万村沐光”行动。在多重政策牵引之下，业界正积极探索户用光伏与乡村振兴战略的深度融合。

在宁波市崇寿镇傅福村，当地在村办公楼及文化礼堂等房屋屋顶建成的光伏发电项目已运行2个月，所发电量由国家电网回收，预计每年可产生5万元收益，这些收益将发放给该镇低收入农户。根据宁波市能源局相关规划，未来宁波将在75个乡镇建设100个示范光伏村，预计每年节约标准煤5.4万吨，减少排放碳粉尘4万吨、二氧化碳15万吨。

“户用光伏主力市场在农村，将为乡村振兴发展打造产业牵引，通过创造高质量就业工作岗位，为高层次人才回流到农村提供条件。”正泰安能总经理卢凯介绍。

需要正视的是，国内户用光伏标准体系虽初步建立，但高质量、绿色标准仍然缺失，老百姓对光伏投资不理解或者信息掌握不足等问题还有待解决。陶冶认为，将光伏产业融入乡村振兴战略，还需增强农村开发新能源的意愿，进一步提升对农村新能源开发的服务水平等。

南存辉表示，户用光伏的发展仍要遵循价值导向，通过市场规模扩大带动系统降本，才能让更多的老百姓获利，从而进一步推动市场规模的正向增长，彼时绿色零碳目标的实现或将水到渠成。

专家认为，10余年间，我国户用光伏产业已从起步阶段的“微不足道”发展至如今的 “举足轻重”。基于碳达峰、碳中和目标与乡村振兴战略的良性驱动，还应让户用光伏产业“担当重任”，并提升光伏产业的跨界融合力与创新力。

中国工程院原副院长、国家能源咨询专家委员会副主任杜祥琬院士表示：“户用光伏让全民实现了从能源消费者到生产者的转变，在未来，新能源装机必将担当电源主力，这也是现代化美丽中国的基础保障。”

(责编：赵超、吕骞)