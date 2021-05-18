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“无障碍地图”暖人心 推广也该少障碍

王井怀 梁姊
2021年05月18日08:03 | 来源：光明日报
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原标题：“无障碍地图”暖人心 推广也该少障碍

　　对残障人士的关怀程度，可以体现一座城市的温度。在5月16日第31个全国助残日到来之际，不少饱受出行之苦的残障人士反映，大街上的无障碍设施很难找，希望尽快上线覆盖全国、更加精准、及时更新的无障碍地图。

　　近年来，一种名为“无障碍地图”的服务开始进入公众视野。据媒体报道，早在2017年，某出行软件便在北京上线了“无障碍设施上报”功能，意在打造更方便的残疾人出行服务。但媒体记者亲身体验并咨询业内人士发现，4年过去了，无障碍设施查询仍然局限在少数大城市，而且数据不全、数据滞后现象比较严重。

　　从技术上说，全国大范围推广无障碍地图并不困难。但从现实来看，面临不少难题：一是研发需要大量资金投入，但查找无障碍设施不像查找宾馆、酒店那样能赚钱，资本市场不感兴趣；二是各城市全凭残障人士上报无障碍设施，效率太低，进展缓慢。

　　关爱残障人士出行，是全社会的责任。近年来，各地政府部门都在推动智慧城市建设，不妨也将残障人士的出行考虑进来。正如一位专家所言，“无障碍地图”的推广，不是哪一家单独可以干好的。残联可以收集残障人士出行需求，住建部门掌握无障碍设施全面信息，互联网公司有技术，唯有多方联动才能事半功倍。

　　（原载于《新华每日电讯》 作者：王井怀、梁姊 摘编：项锋、赵家明）

(责编：赵超、吕骞)

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