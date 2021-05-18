张 翼

原标题：我国经济稳中加固、稳中向好

国家统计局5月17日发布的数据显示，4月份，工业生产稳中有升，装备制造业和高技术制造业较快增长，就业物价总体稳定，新兴动能培育壮大，国民经济延续稳定恢复发展态势。

“4月份我国经济运行稳中加固、稳中向好。”国家统计局新闻发言人付凌晖在国新办新闻发布会指出，同时也要看到，全球疫情形势仍然复杂，世界经济恢复很不平衡；国内经济恢复基础尚不牢固，发展中出现一些新情况新问题。

经济运行稳定恢复，新动能发展持续壮大

“从两年平均增速和环比增速来看，经济运行继续保持稳定恢复态势，企业预期和效益改善。”付凌晖告诉记者。

最新数据显示，4月份，全国规模以上工业增加值同比增长9.8%，两年平均增长6.8%，比3月份加快0.6个百分点；绿色低碳智能型新产品保持较快增长，新能源汽车、工业机器人、集成电路、微型计算机设备同比分别增长175.9%、43.0%、29.4%、13.5%，两年平均增速均超过19%；服务业生产指数两年平均同比增长6.2%，虽比上月有所回落，但整体上还是保持稳定增长的态势。1—4月份，固定资产投资两年平均同比增长3.9%，比1—3月份加快1个百分点。

“发展新动能持续壮大，市场主体活力增强。”付凌晖强调，在规模以上工业当中，装备制造业和高技术制造业两年平均同比分别增长11.2%和11.6%，明显快于全部规模以上工业增加值增速。从市场主体来看，企业效益在持续较快增长，1—3月份，规模以上工业企业利润同比增长1.4倍，两年平均增长22.6%，保持较快增长。从企业预期来看，制造业PMI和服务业商务活动指数均连续14个月保持在临界点以上，企业活力在持续改善。

全年价格保持稳定有条件有基础

“目前CPI处于温和上涨，4月份同比上涨0.9%，核心CPI涨幅只有0.7%，也是小幅上涨。应该说全年价格保持稳定还是有条件的。”付凌晖告诉记者。

对于“全年价格保持稳定有基础有条件”的判断，付凌晖给出了四个方面的支撑理由：

——从结构上的因素来看，随着生猪产能恢复，猪肉价格4月份同比下降21.4%，食品价格整体下降。从全年来看，目前粮食生产总体稳定，库存保持比较高的水平，食品价格有望保持总体稳定。

——从工业生产者出厂价格（PPI）对CPI的传导来看，PPI对CPI肯定会有传导，但总的看，我国工业行业门类较齐全，产业链条较长，上游向下游的传导是逐步递减的。主要原因是下游市场竞争非常充分，市场供给能力比较充足。

——从整个供给和需求的关系来看，目前也不支持价格大幅上涨。中国经济整体处于恢复进程中，很多需求方面的指标，如投资、消费等的增速还没有恢复到疫情前水平。从供给端来看，生产供给总体恢复是较好的，供求关系也不支持价格大幅上涨。

此外，去年面对疫情的冲击，从财政货币政策条件来看，也不支持价格大幅上涨，我们没有采取大规模的财政刺激政策，也没有实施大规模的“大水漫灌”货币政策。

消费对经济增长的贡献将持续改善

4月份消费增长仍然保持扩张态势。数据显示，4月份，社会消费品零售总额33153亿元，同比增长17.7%，两年平均增长4.3%；环比增长0.32%。在商品消费恢复的同时，服务消费也保持恢复。

从消费形态来看，网上零售继续保持较快增长。1—4月份，实物商品网上零售额两年平均同比增长15.6%，比1—3月份加快0.2个百分点。从实体店零售来看，两年平均增速也比上月有所加快。

从商品零售来看，多数商品零售类别都保持了增长，18个大类当中有17个大类两年平均增速都保持了增长。

“消费保持稳定恢复有很多有利条件，一季度消费在三大需求当中的贡献率已经回升至最大。从后期来看，消费会继续发挥稳定器作用，有很坚实的支撑。”付凌晖认为，随着经济稳定恢复，就业在扩大。4月份，全国城镇调查失业率为5.1%，比上月下降0.2个百分点。前4个月，全国城镇新增就业达437万人，就业总体在扩大。一季度居民收入也在增加，这有利于提高消费能力。

尽管近期出现了一些局部疫情，但是国内疫情防控形势总体较好，有利于增强消费者信心。“随着经济恢复，消费者对于经济前景的预期在改善，也有利于增强消费预期。”付凌晖强调。

(责编：赵超、吕骞)