刘 坤

原标题：5G应用“扬帆” 数字化转型加速

5月17日，2021年世界电信和信息社会日大会上，人们正在围观一款5G工业机器人。本报记者 刘坤摄/光明图片

5月17日，2021年世界电信和信息社会日大会在河南郑州召开。本次大会以“在充满挑战的时代加速数字化转型”为主题。会上，5G工业机器人、5G超屏手机等一大批智能产品，以及智慧矿山、智慧农业、智慧冬奥等场景方案集中亮相；同时，嘉宾们围绕5G建设、发展和应用等内容进行了交流。

我国5G应用创新案例已超9000个

17日8：00，在大会展厅，一款5G工业机器人正在从20多个散乱的骰子中精准识别、抓取点数为“1”的骰子，并将其有序摆放到另一边。该机器人还可根据预先设定，将骰子摆放成正方形或菱形等形状。

“这是分类码垛机器人在进行演示，其在钢材分拣等工业场景中有着广泛应用，利用5G、机器视觉等技术，可代替人工进行各种操作，大幅提高生产效率。”来自中国电信的一位机器人应用开发工程师告诉记者。

展厅里，众多5G产品及应用“各显神通”，成为本次大会的一大亮点。这也是5G，乃至信息通信行业持续快速发展的一个重要见证。“当前，世界正加速进入数字化的智能时代，信息技术广泛应用，不仅改进了人们的生产生活，也给经济社会发展提供了新的动能。”河南省委副书记、代省长王凯说。

在大会开幕式上，工业和信息化部副部长刘烈宏介绍，我国5G商用以来，5G网络发展、产业能力、应用创新等方面已取得世界领先的发展成就。截至2021年3月底，我国建成5G基站81.9万个，占全球70%以上，建成全球规模最大的5G独立组网网络；我国5G应用创新案例已超过9000个，5G正快速融入千行百业、呈现千姿百态，已形成系统领先优势。

刘烈宏表示，近年来，我国行政村通光纤和4G的比例均超过了99%，农村和城市“同网同速”；今年年底，未通宽带行政村将力争实现动态清零。据全球移动通信协会监测，我国移动通信用户月均支出5.94美元，低于全球11.36美元的平均水平。移动App超过350万款，丰富了人民群众的生产生活。根据国际测速机构3月份数据，我国移动网络速率在全球排名第4位。

5G将有力提升我国产业数字化水平

“这是我们联合河南能源化工集团焦煤公司打造的5G智慧矿山项目，该项目可实现露天矿区铲、装、运全程无人操作，使生产的安全性、效率等得到了大幅提升。”中国移动设计院垂直行业负责人梁冰在展厅接受本报记者采访时说，5G智慧矿山项目仅在人力成本方面，就为企业每年节省1500万元以上。

在梁冰看来，以5G为代表的新一代信息技术，正推动着人们的生产生活方式发生深刻变革。今后，5G融合应用场景将更加丰富。

工信部近日公布的《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》（征求意见稿）提出，到2023年，我国5G应用发展水平显著提升，综合实力持续增强。打造IT（信息技术）、CT（通信技术）、OT（运营技术）深度融合新生态，实现重点领域5G应用深度和广度双突破，构建技术产业和标准体系双支柱，网络、平台、安全等基础能力进一步提升，5G应用“扬帆远航”的局面逐步形成。

“要把握5G在演进升级和融合应用历史进程中的新特点。”刘烈宏说，5G融合应用具有阶段性，需保持战略定力，分步实施，有序推进；5G融合应用具有创新性，需加大资源投入，壮大新动能。

刘烈宏表示，5G推动数字产业化发展的同时，将有力提升我国产业数字化水平，发展潜力巨大。预计到2025年，5G将带动1.2万亿元左右的网络建设投资，将拉动8万亿元相关的信息消费，直接带动经济增加值2.93万亿元；但在推进行业数字化转型进程中必须与行业特有的技术、知识、经验紧密结合，复杂性增加、难度加大。要把握好5G融合应用的复杂性，多方协同，攻坚克难打硬仗。

加强国际合作，打造5G高水平开放体系

在大会现场，智慧冬奥场景同样吸引了不少观众围观。

“中国联通以5G技术为基础，打造了‘智慧观赛、智慧办赛、智慧参赛’三大场景，助力实现科技冬奥。”联通数科解决方案专家黄涛告诉记者，在5G的支撑下，他们将为观众提供超清多媒体服务、智慧观赛体验服务等，还将安排无人驾驶汽车，为运动员、观众等提供接驳服务。

如今，5G等信息通信技术，正在让我们的生活更美好、生产更智能。

正如国际电信联盟秘书长赵厚麟所说，在信息通信技术的推动下，我们的社会经历了数字化转型，催生出数字化经济和信息社会。

“信息社会已脱颖而出，成为抵御新冠病毒的主要防线之一，既凸显了信息通信技术的重要作用，亦呈现出国家之间以及各国内部的数字化不平衡现象。”赵厚麟说，追求数字化转型，将是加强各国信息通信技术发展战略、实施明智的政策和采取有效措施来鼓励增加对信息通信技术和数字化技能投资的机遇。这要求我们开展合作并建立伙伴关系，确保在加速数字化转型中不会让任何人离线。

刘烈宏表示，“十四五”是我国5G规模化应用的关键期。工信部将重点加强规划引领，系统化推进5G应用发展；夯实产业基础，提升网络供给能力、产业创新水平和安全保障能力；丰富融合应用，拓展重点行业应用、提炼典型应用场景，推进5G赋能千行百业；优化生态环境，加强部门间和与地方政府的统筹协调，打好“团体赛”；加强国际合作，打造5G高水平开放体系，培育全球化开放合作新生态。

(责编：赵超、吕骞)