刘 瑾

原标题：汽车自主品牌携手做大市场

5月10日，随着一辆全新UNI-K驶下生产线，长安汽车在第五个“中国品牌日”当天，跨入了2000万辆时代。活动现场，由中国汽车工业协会牵头组织的“中国汽车企业首席品牌官联席会”（CB20）正式揭幕。

2000万辆，意味着以长安为代表的中国品牌拥有了与合资品牌平等较量的规模与实力；CB20则意味着中国汽车进入了行业自律、并肩作战的大格局。中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋表示，打造优秀品牌是生产者和消费者共同的追求和期待，也是供给侧和需求侧升级的方向。推动中国汽车品牌向上，是从汽车大国走向汽车强国的必然要求。

自主品牌吹响号角

今年以来，国内汽车市场持续稳中向好。中汽协数据显示，我国汽车4月份产销分别达223.4万辆和225.2万辆。

更为关键的是，中国品牌乘用车销量为71.9万辆，市场份额达到42.2%，上升7.5个百分点。从前4个月看，自主品牌汽车销量282万辆，同比增长66.9%，市场份额达41.6%，上升3.4个百分点。中国品牌市场占有率重回上升通道，且增幅有加大之势。

“中国品牌乘用车总体呈现出较好的发展态势。”中汽协副秘书长陈士华表示，今年4月中国品牌市场占有率较2020年和2019年同期都有了不小的提升。

不少车企公布的数据令人“惊艳”。比如，奇瑞汽车4月份销量同比增长117.2%。造车新势力表现出色：4月份，蔚来汽车交付7102辆，同比增长125.1%；小鹏汽车交付5147辆新车，连续10个月实现同比翻番。

自主品牌出口也趋于强势。全国乘用车市场信息联席会数据显示，今年4月自主品牌出口达到8万辆，同比增长169%。

国内外市场销量增幅明显领先于主流品牌与豪华品牌，体现出汽车自主品牌持续多年苦练内功之后，市场活力得到激发，无论是产品、营销还是服务都获得了更多用户的肯定。

对此，中国电动汽车百人会副理事长董扬表示：“中国汽车行业与其他制造业不同之处在于汽车的创新周期长，所以创新成果会展现得更晚。”

竞争推动格局重塑

在近日落幕的第十九届上海国际汽车工业展览会上，众多汽车厂商带来了全新力作，自主品牌大放异彩。然而，喧嚣之下，细数竟有观致、宝沃、东南、众泰、海马等近30家国产汽车企业并未参加本届大型展会。

与之前中国品牌多点开花格局不同的是，汽车市场正经历激烈洗牌过程，传统自主品牌两极分化加速，同时，以电动化、智能化为标签的新晋汽车迎来消费者认可，一个全新的市场格局正在形成。

第一梯队的长安、吉利和长城占据着传统汽车领域自主品牌的头部。长安汽车发展全面，吉利是4年连冠，长城有哈弗和欧拉等“爆款”。不过，三大车企各自短板也突出，如长安缺少高端品牌，吉利的新能源汽车发展一般，长城的高端品牌迟迟未有起色。

第二梯队奇瑞、比亚迪、上汽、一汽等品牌在发力直追，成绩引人瞩目。以比亚迪为例，作为国产车中的新能源领军品牌，得益于“刀片电池”和“DM-i超级混动”技术的发布，新能源板块迎来爆发式增长。比亚迪新能源汽车连续8年全国销量第一，目前新能源汽车累计总产销超99万辆。

第三梯队是造车新势力蔚来、小鹏和理想。在经历了第一波市场洗礼后，造车新势力已初步站稳脚跟，保持高速增长态势。尤其明显的是，头部车企平稳上升。蔚来率先跨越了累计生产10万辆大关，且品牌成交均价攀升至43.72万元。

整体来看，自主品牌三级梯队新格局正在形成，内部排序虽仍有微调，但趋于稳定。这一新格局的形成，背后是自主品牌的不断突破，满足市场的消费升级需求。董扬认为，“拿2021上海车展和上一次对比，中国品牌整车、零部件企业技术发展速度明显快于外国品牌，特别是快于那些国际传统造车大公司”。

抓住机遇突破瓶颈

“自2009年以来，中国已经连续12年成为全球最大新车消费市场，中国品牌乘用车市场份额不断提升，但近年来也遇到了瓶颈。”付炳锋坦言，中国汽车品牌在全球汽车品牌榜上的价值和排名与世界知名品牌相比尚有较大差距。

应运而生、应时而动的CB20由代表中国汽车品牌营销领域最高水平的首席品牌官或品牌营销最高负责人组成。这是中国汽车行业历史上第一次举办的中国品牌联合行动。首批成员来自18家汽车集团的30多个品牌，占中国汽车乘用车市场销量的85%以上，代表中国汽车品牌的绝对主流力量。

工业和信息化部相关负责人出席活动时表示，推动中国汽车产业高质量发展，要注意创新驱动，提高产品质量。一方面，要强化电动化、网联化、智能化变革机遇，加大创新投入，加快转型步伐；另一方面，也要加强涵养、研发、制造、售后等全生命周期的质量管控体系建设，切实提升产品品质和安全可靠的水平，提高全产业链综合竞争力。

创新转型，向上发展的号角已经吹响。如今，自主品牌20万元价位车型逐步被广大消费者认可，部分售价50万元以上的国产车型队伍也逐渐壮大。乘联会秘书长崔东树分析指出，发展汽车消费核心要推动消费升级，实现消费数量和消费额的总体增长。从趋势看，自主品牌的高端化必然快速发展，市场占比也会不断提升。

汽车行业强链固链迫在眉睫。实践证明，整车的竞争实力往往取决于供应链的竞争实力。当前汽车产业的“整零”关系正处于深度重塑的最佳窗口期，大浪淘沙后留下的零部件企业一定是更有实力的，也一定会更受整车企业倚重。对于国内汽车行业来说，要加快高附加值零部件产业链向国内转移的速度，提升零部件供应安全，让中国汽车产业链做到大而强。

付炳锋表示，中国汽车工业正在迈向高质量发展新阶段，提升中国汽车品牌价值和影响力，扩大中国汽车市场份额，实现品牌向上突破，是“十四五”时期中国汽车工业发展的最为紧迫的任务。

中国汽车人的新梦想，正如CB20的“5·10宣言”所说，“在制造强国战略指导下，全力服务‘双循环’新发展格局，推进民族汽车品牌向上，打造中国制造业闪亮名片”。

(责编：赵超、吕骞)