周 琳

原标题：严查严打伪市值管理行为

针对媒体报道某微博大V爆料某上市公司与市值管理机构合谋进行“市值管理”“坐庄赖账”等情况，中国证监会5月16日表示，已对相关账户涉嫌操纵部分股票价格立案调查。抛开本案细节不论，近年来以市值管理之名进行违法违规操作的行为时有发生，暴露出的问题值得深思。

市值管理，一般是指上市公司从稳定和提升公司市值出发，通过投资者关系管理、公司制度规划和财务运营，使股价充分反映公司价值的一系列管理行为。在合法、合规框架下，上市公司的一切经营行为，无论是投资、融资或是股利政策等都应围绕市值最大化这个核心目标进行，使公司市值准确、真实地反映其内在价值，这是市值管理的核心所在。

目前，在新证券法框架下，我国资本市场总体投融资氛围和信息披露环境日渐改善，多数上市公司和主流资管机构能通过分红、回购、大股东增减持等正规市值管理渠道推动市值最大化。但也有极少数机构和公司沆瀣一气，背离未来发展目标，用坐庄拉抬、操控市场、内幕交易等手段，妄图违背市场规律和法规要求，走上了“伪市值管理”的邪路。

这些行为，并非为了纠正公司内在价值与股票市值之间的偏离，而是诱导机构和投资者接盘垃圾股，尤其是“收割”在信息获取、专业水平上处于弱势的散户，替“庄家”获取不法利益，不但损害A股个人投资者的合法权益，而且扰乱市场正常的交易和投资秩序，更将动摇市场诚信根基。

投资者想获取财富的诉求合情合理，但获取财富的方式必须合法合规，遵循互利共赢原则，在公正、公平、公开的赛场进行。对那些以市值管理为名、行违法违规之实，最终坑害投资者的行为，必须严查严打。

监管部门应对恶性操纵市场等违法违规行为保持零容忍态度。对涉嫌伪市值管理的上市公司、私募基金、公募基金等，证券监管部门应联合公安、财税、司法等部门依法彻查严处，坚决维护资本市场良好秩序。

那些想要或正在进行市值管理的机构投资者和上市公司，应正确认识市值管理的内涵和目的，围绕企业内在价值，以投资者利益为中心开展工作，特别是上市公司应回归价值创造本源正途，杜绝通过不法行为谋取私利。只要公司能专注创造价值，其股价终会得到市场认可，市值也终将实现稳定增长。

对于散户投资者来说，在做出投资决策前，务必对上市公司和资管机构做到充分了解。既要时刻保持风险意识，避免自有资金被某些无良资管机构拿去接盘垃圾股，又要时刻关注各类信息披露公告，做好事前的投资风险研判和调研工作，尽量选择信誉良好、公司市值稳健的上市公司和资管规模较大的投资机构。一旦受到伪市值管理行为侵害，个人投资者还应学会使用法律武器维护自身合法权益。

(责编：赵超、吕骞)