张 锐

原标题：客观认识PPI向CPI的传导

CPI与PPI分别显示着消费领域与生产领域商品与服务的价格变动，二者有一定的联系。基于全球大宗商品价格上涨的现实，国内PPI的上升具有逻辑上的合理性，对CPI的传导有一定必然性，但因传导渠道和供给方面的原因，特别是若无内需趋热相叠加，今年CPI的涨幅将是有限的。

工业生产者出厂价格指数（PPI）与居民消费价格指数（CPI）是观察和评价经济运行情况的两个重要指标。央行近日发布的《2021年第一季度中国货币政策执行报告》指出，近年来我国PPI向CPI的传导关系明显减弱，国际大宗商品价格起伏波动对我国CPI走势的影响也相应较低。报告说，我国作为大型经济体，若无内需趋热相叠加，仅国际大宗商品价格上涨也并不容易引发明显的输入性通胀。报告还强调，全球大宗商品价格上涨可能阶段性推升我国PPI，但输入性通胀的风险总体可控。

CPI与PPI分别显示着消费领域与生产领域商品与服务的价格变动，二者有一定的联系。一方面，PPI中的生产资料变动必然带动CPI中任何一个权重因子的变化。比如，作为生产资料的原油价格上涨，就会增加CPI中权重因子里的猪肉、蔬菜等运输成本。另一方面，PPI中的消费资料内容也与CPI的因子构成多有交集和重叠。可以看出，PPI既可以在生产资料端通过上下游产业链对CPI进行价格传导，也可以在消费资料环节通过消费品价格的变化直接引起CPI的变化。

今年以来，全球大宗商品出现连续上涨势头。由于经济全球化、期货市场价值发现功能等因素作用，国内大宗商品与海外大宗商品同步性较强、联动性较高，带动了PPI指标的变动。国家统计局数据显示，4月份我国PPI同比上涨6.8%，创出2017年11月份以来新高；同时，4月份国内CPI同比上涨0.9%，不仅创出去年10月份以来的新高，而且出现连续4个月同比涨幅回升的态势。在具体分项指标中，4月份电冰箱、洗衣机、电视机和笔记本电脑等工业消费品价格均出现了0.6%至1.0%的涨幅，通信等服务产品也出现不同程度上涨，大宗商品价格上涨引起PPI上涨，进而触发CPI上涨的成本推动型通胀初见端倪。

未来一段时间，全球大宗商品价格大概率存在继续上涨的可能，加之国内经济持续复苏形成的需求共振，PPI接下来可能还会继续攀升。但是，PPI最终能否传导到CPI，受到很多因素的影响。一般来说，PPI传导至CPI，离不开居民消费的牵线搭桥，但目前来看，国内经济复苏的供给端好于需求端，整体消费还未复苏到疫情前水平。而且，目前国内消费类商品在供给端总体呈现过剩状态，市场竞争激烈，终端产品涨价会很慎重，企业很难将上游原材料价格上涨的全部成本完全转嫁给终端消费者，CPI即便出现上升也幅度有限。

还有一点需要强调，作为CPI的重要权重因子，猪肉的价格作用值得格外关注。数据显示，国内生猪供给已基本恢复。年初至今，猪肉价格降幅已超过20%。在猪肉价格总体趋于下降、粮食连续多年丰收、农产品自给率总体较高的情况下，今年我国CPI涨幅将较为温和，很难有过头表现。

综上，基于全球大宗商品价格上涨的现实，国内PPI的上升具有逻辑上的合理性，对CPI的传导有一定必然性，但因传导渠道和供给方面的原因，特别是若无内需趋热相叠加，今年CPI的涨幅将是有限的，输入性通胀风险总体可控。

(责编：赵超、吕骞)