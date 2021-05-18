佘 颖

原标题：“抬杠”消协是对消费者的无视

最近，在天津消协约谈企业的现场，知名户外运动品牌THE NORTH FACE（北面）也上演了一出现代版的“寡人无疾”“讳疾忌医”——当消协指出北面品牌的冲锋衣没有按照冲锋衣标准生产、涉嫌虚假宣传时，北面却提出该标准“归口”全国体育用品标准化技术委员会运动服装分会，而自己不是体育用品。言下之意，这个标准管不着自己，自己没有问题。

此前，北面还多次拒绝京津冀三地消协的社会监督，要么拒绝整改，继续以“冲锋衣”为名销售宣传普通服装，要么公开约谈时故意不到场，这在全国消协组织的监督过程中十分罕见。

北面提到的“归口”是标准制定中的专业术语，即标准由哪家单位制定。不管《户外运动服装冲锋衣》国家标准由哪一部门归口制定，该标准由国家标准委批准发布后，就成为冲锋衣生产的推荐性国家标准，企业就算不采用，也应有更高的企业标准，而不是绕开标准，直接拿夹克或者休闲服来冒充冲锋衣。

而且，根据正常理解，冲锋衣应该是户外运动的专业服装，在防水透气保暖性能方面要高于普通休闲服，这也是消费者愿意花更高价格购买冲锋衣的主要原因。因为不是强制性的国家标准，企业就视若无睹；消费者辨别不清，企业就弄虚作假；消协组织没有执法权，企业就怠慢应付……这不是一家负责任的企业应有的态度。这不仅是企业对消费者权益的漠视、对自身责任的逃避，更是对消费者权益保护法的无视。

三地消协指出的问题，企业只要及时整改，不会有太大损失。然而，北面等企业竟敢于跟三地消协“抬杠”，再次提示消费者权益保护法的牙齿还不够锋利。消协组织应当与市场监管部门联动，采取举报、公益诉讼等手段，坚决维护消费者合法权益。同时，消协组织还可与电商平台联动，将结果告知平台，要求平台督促企业整改，并增强动态监管，避免类似情况再次出现。

最后，借用天津消协的话提醒北面等企业，企业的“归口”是哪儿不重要，但应谨记自己的“出口”是消费者，对消费者负责才是第一位的。

(责编：赵超、吕骞)