孟佩佩

原标题：中国自主车企品牌强势崛起 智能化成主要卖点

记者近日从360公司官方微博获悉，哪吒汽车正式“驶入”360公司。360集团创始人、董事长周鸿祎回应合作造车时表示，“新能源车替代传统燃油车，是一场彻底的颠覆和革命，其中蕴藏着巨大机会。智能汽车将会是我们生活中最大的智能终端，它无疑会成为最大的互联网入口之一”。

早在4月26日，哪吒汽车就曾宣布启动D轮融资，360公司战略领投。这也使得哪吒汽车首次冲到青创头条创业公司传播影响力TOP100榜单前30。智能汽车风口到来，一众互联网企业纷纷下场造车，使得造车赛道拥有了“无限可能”。

不久前落幕的2021上海国际车展，将主题定为“拥抱变化”，蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等中国自主品牌强势崛起，成为最大“变化”之一。聚焦技术突破，引领消费趋势，依靠创新赋能，拥抱产业变化，上海车展主办方表示：“相信汽车产业变革将成为引领未来城市智慧变革的缩影，也期待汽车未来发展将成为人类科技生活方式的重要体现。”

值得一提的是，新能源、自动驾驶和智能汽车等成为媒体关注焦点。除此前宣布造车的小米、百度外，上海车展期间，华为带着智能驾驶、智能座舱、智能网联、智能电动和智能车云五个方面的软硬件技术亮相外，也展示了一台极狐阿尔法S华为HI（Huawei Inside）版。与此同时，筹备已久的大疆旗下智能驾驶业务品牌大疆车载，滴滴出行发布的全新硬件平台“滴滴双子星”等正式亮相。

近两年，在政策支持下，中国新能源及智能汽车市场迎来快速发展，在青创头条4月创业公司传播影响力TOP100榜单中，小鹏汽车、蔚来汽车、理想汽车、哪吒汽车、威马汽车、滴滴自动驾驶和零跑汽车等上榜。其中，小鹏汽车以获得4267家媒体机构和自媒体账号发布相关资讯90322篇，成为4月最受媒体关注的“造车新势力”。

今年以来，在市场和促消费政策的双重作用下，新能源汽车销量一直保持高增长态势。从陆续公布的销量数据来看，4月，蔚来卖出7102台新车，理想卖出5539台，小鹏、哪吒和零跑分别卖出5147台、4015台、2770台。

面对高需求的市场，中国自主车企品牌如何保持强劲动力、持续创新？通过青创头条监测到的主要报道可以看出，“造车新势力”已将智能化作为主要卖点，并努力在自动驾驶方向有所突破。

4月，小鹏汽车的新智造基地落户武汉，旨在加速产能释放，更好地满足消费者日益增长的智能汽车需求；蔚来宣布NeoPark新桥智能电动汽车产业园区正式启动建设，并将建成一个有完整智能汽车产业链的聚集区，包括芯片、电机、电池、汽车零部件、整车制造、用户服务等。依托智能网联和新能源汽车技术，自主品牌水平在进行全方位刷新。

不容忽视的是，智能制造快速发展的背后，芯片短缺问题也越发严重。青创头条大数据监测到，3月29日起，蔚来汽车暂停“江淮蔚来”合肥制造工厂的汽车生产活动5个工作日。据蔚来汽车预计，由于半导体整体供应紧张，该公司3月的汽车产量受到严重影响。尽管4月销量向好，但汽车芯片产能紧缺仍旧是其面临的一大挑战。

此外，某招聘平台数据显示，智能汽车人才的现有存量也远远满足不了行业的实际需求。相关业内人士透露，人才紧缺已经成为制约智能汽车行业发展的最大短板，在未来4-5年，新能源及智能网联汽车应该可以占到汽车保有量的25%左右，相关的人才缺口会达到几十万甚至上百万的数量级别。

(责编：赵超、吕骞)