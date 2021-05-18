王优玲、郑钧天

原标题：调控政策发力，商品住宅价格涨幅稳中略升

17日，国家统计局公布的数据显示，4月份，70个大中城市新建商品住宅销售价格涨幅总体有所扩大，二手住宅涨幅有升有落。业内专家表示，近期房地产市场调控从严，市场监管升级，“稳地价、稳房价、稳预期”的政策导向有助于继续实现平稳健康发展。

据国家统计局测算，4月份，4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。除上海涨幅与上月持平外，北京、广州和深圳均有不同程度上涨。其中，广州以1.1%的涨幅，紧随重庆之后，位列70个大中城市房价涨幅第二位。

易居研究院智库中心研究总监严跃进分析称，从4月份70个大中城市房价变动情况来看，一线城市的房价涨幅变动是最大的。今年年初以来，一线城市地方政府对房地产市场持续进行管控，严打各类“炒房团”，在稳定二手房价格上涨预期方面初步取得成效。

值得注意的是，随着调控政策力度持续加强，一线城市二手房房价涨幅在逐渐回落。数据显示，一线城市二手住宅销售价格环比上涨0.8%，涨幅比上月回落0.2个百分点，北上广深的二手房价格涨幅相比上月均有收窄。其中，北京、上海和广州分别上涨1.2%、0.9%和1.2%，深圳持平，分别比上月收窄0.2、0.2、0.2和0.4个百分点。

二三线城市房价涨幅基本保持稳定。数据显示，31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.6%和0.5%，涨幅比上月均扩大0.1个百分点。35个三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；二手住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅与上月相同。

“一二三四线城市几乎在全面实施限制性政策。”易居企业集团CEO丁祖昱认为，“稳地价、稳房价、稳预期”的政策导向让房地产行业围绕“房住不炒”去杠杆，这个长期性政策有望让房地产市场实现平稳健康发展。

今年以来，广州、合肥、宁波、东莞、南通等处于全国房价上涨前列的城市已被住房和城乡建设部约谈督导。多城市在4月份全面升级房地产调控政策，不断出台的“打补丁”政策抑制楼市过热。中原地产研究中心统计数据显示，今年以来涉及房地产调控次数累计近190次，其中4月份单月调控次数超过50次，刷新年内月调控新高。

4月30日召开的中共中央政治局会议明确，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，增加保障性租赁住房和共有产权住房供给，防止以学区房等名义炒作房价。

从房价环比上涨城市数量变化来看，2021年4月份，新建商品住宅价格环比上涨的城市数量有62个，与上个月相同；下跌的城市有5个，比上个月少1个；3个城市房价环比持平。其中，环比最高增幅为重庆的1.4%；最大降幅为安庆、泸州和北海的-0.3%。

虽然4月份商品住宅销售价格稳中有升，但商品住宅成交量相比3月份有明显下降。国家统计局发布的另一组数据显示，今年前4月，全国住宅销售面积45203万平方米，拆分单月数据来看，4月份单月商品住宅销售量为12871万平方米，与上个月相比下降超过23%。

严跃进认为，4月份楼市行情弱于预期。“多地收紧楼市调控政策，尤其是房地产信贷政策收缩，是4月份商品房销售数据下滑的重要原因。”

受访业内专家表示，在楼市调控手段不断精细化的趋势下，原先房企靠高负债做大规模的模式已经失效，房地产“虚火”正在逐步降温。特别是，近期楼市调控从严，约束房企融资、明确银行涉房贷款比例、严查短期消费贷款流入房地产市场等政策，对稳定楼市起到了积极作用。预计楼市依然较热的部分城市下一阶段还会出台后续调控政策，针对学区房炒作等问题“打补丁”。

（记者王优玲、郑钧天）

新华社北京5月17日电

(责编：赵超、吕骞)