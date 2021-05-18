魏玉坤、邹多为

原标题：经济形势怎么样？物价怎么走？外贸走势如何？

国家统计局17日发布4月份经济运行主要数据。围绕经济形势、物价、外贸走势等当前经济运行的热点问题，国家统计局新闻发言人付凌晖当日在国新办发布会上进行深入解读。

国民经济延续稳定恢复发展态势

付凌晖表示，4月份，生产需求持续增长，就业物价总体稳定，新兴动能培育壮大，国民经济延续稳定恢复发展态势。

生产稳中有升，需求继续扩大。从生产看，4月份，全国规模以上工业增加值两年平均同比增长6.8%，比上月加快0.6个百分点；服务业生产指数两年平均同比增长6.2%，整体上保持稳定增长态势。从需求看，4月份，社会消费品零售总额两年平均同比增长4.3%，继续保持稳定增长态势。

就业总体稳定，城镇调查失业率下降。前4个月，全国城镇新增就业437万人。4月份，全国城镇调查失业率为5.1%，比上月下降0.2个百分点。

发展新动能持续壮大，市场主体活力增强。从新动能情况看，在规模以上工业当中，装备制造业和高技术制造业两年平均同比分别增长11.2%和11.6%，明显快于全部规模以上工业增加值增速。

“也要看到，当前国际形势还比较复杂，全球疫情发展还存在不确定性，世界经济复苏前景还面临很多不确定因素。国内经济恢复仍处在恢复进程之中，恢复当中不平衡的现象还是存在的。”付凌晖说。

付凌晖表示，下阶段，要按照中央部署，继续抓住当前稳增长压力较小的窗口期，科学精准实施宏观政策，促进经济稳定运行在合理区间。同时，要进一步深化供给侧结构性改革，推动经济高质量发展。

物价保持稳定有基础有条件

统计数据显示，4月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.9%，涨幅比3月份扩大0.5个百分点。

付凌晖表示，目前CPI处于温和上涨，核心CPI同比上涨0.7%，也是小幅上涨。从全年来看，目前粮食生产总体稳定，库存保持比较高的水平，食品价格有望保持总体稳定。

值得注意的是，4月份，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨6.8%，涨幅比3月份扩大2.4个百分点。PPI上涨压力是否会传导到CPI，导致居民消费价格上涨？

付凌晖分析认为，PPI对CPI肯定会有传导，但是总的看，我国的工业行业门类比较齐全，产业链条比较长，上游向下游的传导是逐步递减的。

此外，从整个供给和需求的关系来看，目前也不支持价格大幅上涨。

付凌晖表示，中国经济整体处于恢复进程中，很多需求方面的指标，比如投资、消费指标的增速还没有恢复到疫情前水平。同时，生产供给总体恢复较好，供求关系不支持价格大幅上涨。

据介绍，去年面对疫情冲击，出台了一些应急性的措施，从今年来看，这些财政货币政策应急措施在逐步退出、逐步转向。我们没有采取大规模的财政刺激政策，也没有实施大规模的“大水漫灌”货币政策，全年价格保持稳定还是有基础有条件的。

外贸仍会保持一定增长

4月份，我国外贸成绩单亮眼。当月，货物进出口总额31492亿元，同比增长26.6%。其中，出口17128亿元，同比增长22.2%；进口14363亿元，同比增长32.2%。

“今年进出口保持了较快增势，超出了社会预期。总的来看，这显示了中国外贸的韧性和潜力。”付凌晖说。

付凌晖分析认为，下阶段，外贸保持增长、稳中提质有基础。

从国际来看，尽管近期部分国家疫情出现了变化，但全球经济复苏态势仍能够延续，这对全球需求增长有支撑。国际货币基金组织对全年经济增长预测也在提高。

从国内来看，国内生产恢复比较好，我国工业行业门类齐全，工业生产恢复的各方面保障条件还是不错的，能够有效应对外部需求的变化。此外，我国坚定推动对外开放，支持外贸发展的政策仍然会继续发挥作用。

“总的看，外贸仍会保持一定增长。”付凌晖说。

此外，4月份消费增长继续保持扩张态势。当月，社会消费品零售总额33153亿元，同比增长17.7%，两年平均增长4.3%；环比增长0.32%。付凌晖说，消费保持稳定恢复有很多有利条件，一季度消费在三大需求当中的贡献率已经回升至最大。

“随着经济稳定恢复，就业在扩大，一季度居民收入也在增加，这有利于提高消费能力。”付凌晖说，尽管近期出现了一些局部疫情，但是国内疫情防控形势总体较好，有利于增强消费者信心。随着经济恢复，消费者对于经济前景的预期在改善，也有利于增强消费预期。从这些方面来看，预计消费对经济增长的贡献还会持续改善。

(责编：赵超、吕骞)